Suvenädal

Ole selge grupijuht!

Reede, 09. juuni 2017.



Jaanipäev läheneb ja sellega seoses korraldab Coop koostöös Kuku raadioga Selge Grupijuhi kampaaniat.



Kampaania eesmärk on propageerida mõtteviisi „Kes sõidab, see sõidab, ja kes võtab, see võtab“. Kõik kampaanias osalejad saavad Selge Grupijuhi tunnistuse ja kleebise, mis kinnitavad, et tegemist on inimesega, kes on lubanud jaanipühade ajal olla oma seltskonna kaineks juhiks.



Igaüks, kes on ennast registreerinud Selgeks Grupijuhiks, kohustub endale võetud ülesannet täitma terve jaanilaupäeva ja sellele järgneva päeva. Kes ei eksi võetud kohustuste vastu, see on aus eelkõige iseenda ja oma sõprade ees.



Kaineks grupijuhiks saab registreerida täna, 9. juunil Kuressaares Kaubaait A ja O, Tehnika 5. Registreerimine kl 12–18.



