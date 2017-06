Suvenädal

Öös on muusikat, öös on luulet

Reede, 09. juuni 2017.



Autor: Ene Kallas Reede, 09. juuni 2017. Saikla veski ärkab ellu, küll vaid üheks õhtuks. Ehk on see uue teekonna algus? Foto: Merily Porovart Täna õhtul on põhjust külastada üht peaaegu unustusse vajunud hoonet. Saikla veski ärkab ellu kell üheksa õhtul, mil omaloodud luulega astuvad teie ette viis kohalikku kirjainimest.



“Miks veskis? Saikla veski on olnud läbi aegade külaelu keskus,” kõneles Merily Porovart, õhtu organiseerija. “Nüüd on ta veidikene unustuse hõlma vajunud. Soovitan kõigile julgelt oma kodukandi väärtusi näha ja ühendada oma kirg koduga. Tulen ju minagi Saiklast ja nii ma siis talitangi.”



Miks just nüüd? “Lubati sooje ilmu ja veskis on päris jahe,” vastas Merily.

Luule vaheldub muusikaga, iga autor esitab oma luulet plokina. „Idee sai alguse minu kirest – luulest,“ sõnas Merily Porovart. “Tahan propageerida luulet ja kutsuda inimesi üles omakirjutatud tekste teistega jagama.” Kõik ülesastujad on pärit kas siit- või sealtpoolt, aga ikka Saaremaalt.



Üles astub Merily ise, Arnek Grubnik, kes on rohkem teada kui kauaaegne noortekeskuste juhataja nii Muhu- kui Saaremaal, Sigrid Osa, keda enamik tunneb kui meisterliku käe ja silmaga stilisti ja fotograafi, allakirjutanu ja Madis Sinimets „Tegelen ettevõtluse ja karatega. Kirjutades maandan ennast, jagan tundeid ja talletan pähekaranud olukordi. Oma luulet kunagi peast ei tea, kuna kohe kui on paberil, on sellega justnagu “korras”. Edasine huvi valminud luuletuse vastu on leige. Teistele lugeda meeldib,“ rääkis ta enda kohta.



Võib-olla on tähelepanuväärne seegi, et vähemalt kolme autorit ühendab sama kool, mõnel juhul isegi mitmekordselt, ja kahte sama tööandja.



Kanneldavad Sigrid Vinn, Miina Hõbenael, Irma Jäe ja Ann Kärner. Veski öö lõpetavad Rist ja Renat Ränk, kes esitavad laule elust enesest.



Õhtujuhti veskis pole, autorid tutvustavad ennast just täpselt nõndapalju kui nad vajalikuks peavad.



Suurteks abikäteks on heli ja mõttekaasluse osas Raimo Kaubi ja Kaur Aaso, Martti Nõu aitab nõu ja jõuga, Tuljo Ellale kuulub veski, Evely Valgur on Merily parem käsi. Kohviku tegemistega on seotud Anne Kakko.

“Köik on kutsutud, köik on oodatud,” sõnas Merily.



