Suvenädal

Jaan Pehk peab sünnipäeva koos saarlastega

Reede, 09. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 09. juuni 2017. Jaan Pehk (lavanimega Orelipoiss) kutsub kõiki meeleolukale sünnipäeva kontserdile. FOTO: ERAKOGU Teisipäeval, 13. juunil kutsub eesti kirjanik, laulja ja kitarrist Jaan Pehk (lavanimega Orelipoiss) kõiki Arensburgi Päikeseterrassile oma sünnipäevale.



“Ma ei ole kunagi varem andnud oma sünnipäeval kontserti,” ütles muusik Jaan Pehk Suvenädalale, lisades, et ta on alati selle päeva enda jaoks jätnud. Kuid seekord juhtus nii, et sünnipäevapidu saab peetud koos saarlastega. “Mind võib ka kindlasti õnnitleda, kuid Arensburgis on väga hea restoran, kus saab head-paremat ja mina püüan kõik teha selleks, et oleks meeldiv atmosfäär muusikalises mõttes. Loodame, et ka ilm seda kõike soosib.”



Kontserdil saab kuulda nii vanemaid kui uuemaid laule ning sekka ka mõnd päris uut lugu. Jaan vestab lugude vahel juttu ning loeb ka luuletusi. “Ma usun, et tulemas on selline mõnus meeleolukas õhtu, nii-öelda kollaaž,” märkis ta.



Jaanil on enda sõnutsi mõlema saare, nii Hiiu- kui Saaremaaga soojad suhted. Eelmisel aastal esines ta Triigi sadamas, Sõrve sääres, ansambliga Kõrsikud Kuressaares jm. Hiiumaal käimisest on möödas aga juba aasta. “Kuid ka seal on olnud toredad kontserdid,” meenutas ta, viidates, et üles astutud on nii Hiiu Folgil, Hiiumaa kohvikutepäeval kui mujal. Hiiumaal olles külastab ta alati oma armast sõbrannat Ave Alavainut ning ka sel aastal on plaanis talle kindlasti külla jõuda.



Laululoojad tuuritamas



Suvi tõotab tulla aga töine. Nimelt saavad juulikuus kaks Jaani, Jaan Pehk ja Jaan Tätte kokku ning hakkavad mööda Eestimaad ringi tuuritama.



Kontserdisari kannab nime “Laululoojad”. Jaan Tätte on öelnud sarja tutvustuses, et mida aasta edasi, seda rohkem hakkame valima, kellega koos oma aega veeta. “Jaan Pehkiga on eranditult tore koos olla, laulda ja asju arutada. Ja kohe nii tore, et seda võiks publikuga jagada. Mõtlesime, et mis meid siis omavahel kõige rohkem seob ja leidsime rõõmsalt, et oleme laululoojad.” Publikuni tuuakse parem osa loomingust ning räägitakse, kuidas üks või teine laul on sündinud ning üsnagi mitu lugu näeb sel kontserdil esimest korda ilmavalgust. Kontserdisarja viimane kontsert toimub Saaremaal Kuressaares Arensburgis 3. augustil. “Ütleme nii, et nende kontsertidega on meeldiv kasulikuga ühendatud,” märkis Jaan, kinnitades, et eelkõige on tegemist kohtumisega toredate inimestega.



Jaan Pehki sünnipäevakontsert on Arensburgi Päikeseterrassil teisipäeval kl 19. Iste- ja lauakohtade broneerimine telefonil +372 45 24 707. “Ma ei ole kunagi varem andnud oma sünnipäeval kontserti,” ütles muusik Jaan Pehk Suvenädalale, lisades, et ta on alati selle päeva enda jaoks jätnud. Kuid seekord juhtus nii, et sünnipäevapidu saab peetud koos saarlastega. “Mind võib ka kindlasti õnnitleda, kuid Arensburgis on väga hea restoran, kus saab head-paremat ja mina püüan kõik teha selleks, et oleks meeldiv atmosfäär muusikalises mõttes. Loodame, et ka ilm seda kõike soosib.”Kontserdil saab kuulda nii vanemaid kui uuemaid laule ning sekka ka mõnd päris uut lugu. Jaan vestab lugude vahel juttu ning loeb ka luuletusi. “Ma usun, et tulemas on selline mõnus meeleolukas õhtu, nii-öelda kollaaž,” märkis ta.Jaanil on enda sõnutsi mõlema saare, nii Hiiu- kui Saaremaaga soojad suhted. Eelmisel aastal esines ta Triigi sadamas, Sõrve sääres, ansambliga Kõrsikud Kuressaares jm. Hiiumaal käimisest on möödas aga juba aasta. “Kuid ka seal on olnud toredad kontserdid,” meenutas ta, viidates, et üles astutud on nii Hiiu Folgil, Hiiumaa kohvikutepäeval kui mujal. Hiiumaal olles külastab ta alati oma armast sõbrannat Ave Alavainut ning ka sel aastal on plaanis talle kindlasti külla jõuda.Suvi tõotab tulla aga töine. Nimelt saavad juulikuus kaks Jaani, Jaan Pehk ja Jaan Tätte kokku ning hakkavad mööda Eestimaad ringi tuuritama.Kontserdisari kannab nime “Laululoojad”. Jaan Tätte on öelnud sarja tutvustuses, et mida aasta edasi, seda rohkem hakkame valima, kellega koos oma aega veeta. “Jaan Pehkiga on eranditult tore koos olla, laulda ja asju arutada. Ja kohe nii tore, et seda võiks publikuga jagada. Mõtlesime, et mis meid siis omavahel kõige rohkem seob ja leidsime rõõmsalt, et oleme laululoojad.” Publikuni tuuakse parem osa loomingust ning räägitakse, kuidas üks või teine laul on sündinud ning üsnagi mitu lugu näeb sel kontserdil esimest korda ilmavalgust. Kontserdisarja viimane kontsert toimub Saaremaal Kuressaares Arensburgis 3. augustil. “Ütleme nii, et nende kontsertidega on meeldiv kasulikuga ühendatud,” märkis Jaan, kinnitades, et eelkõige on tegemist kohtumisega toredate inimestega.Jaan Pehki sünnipäevakontsert on Arensburgi Päikeseterrassil teisipäeval kl 19. Iste- ja lauakohtade broneerimine telefonil +372 45 24 707.

Veel artikleid samast teemast »