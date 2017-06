Suvenädal

Kärdlas üks salong juures, foto- ja kudumisalong

Reede, 09. juuni 2017.



Autor: Harda Roosna Reede, 09. juuni 2017. Hobifotograaf Argo Nurs salong-galeriis, kuhu avamispäeval kaeti veini- ja suupistelaud kohaliku keraamiku Kristi Kuurme valmistatud nõudega. Foto: HARDA ROOSNA Kärdlas pole just palju salonge, mõned juuksurisalongid ja ongi kõik. Reedel avas Kärdlas vanas kalevivabriku meistrite elamus uksed MTÜ Hiiumaa Fotoprojekt ja OÜ Koosloome salong, mille õnneks istutati õuele noor õunapuu.



“Mahume siia ilusti koos ära ja üks täiendab teist,” selgitas ühingu üks liikmeid Argo Nurs.



Ehe koostöönäide on ka käpikupaar, mis ripub kudumeid täis sätitud toa ukse kohal. Käpikutel on kangale prinditud pilt Pääro Metsandi fotost “Portree värskete sarvedega”, mis pälvis tunnustuse tänavusel Loodusfoto konkursil.



Ühes toakeses on hea valik nii lamba- kui alpakavillast kudumeid kinnastest-sokkidest üle sallide-mütside kuni kampsuniteni välja – kõik varustatud tuliuue kaubamärgiga “Üll” ehk “seljas”.



Samas kõrval on kudumisstuudio, kus Moonika Pannal juba septembrist töötanud. Suur hulk kudumeid on valminud ka tema kudujate nobedate näppudel all. Enamasti Moonika enda idee järgi, vahel kudujaga koostöös.



Kevad ja suve algus olid külmad ja kudumeid polegi veel põhjust kappi pista. Neid ostavad ka turistid, kes teavad, et niipea saarele tagasi ei satu.



Salongiks nimetavad omanikud linnalt 30 aastaks rendile võetud Vabrikuväljak 2 endist lasteaiamaja sellepärast, et siin saab mugaval diivanil istet võtta, tellida tassikese kohvi ja rahulikult fotode või kudumite seltsi nautida. Lastele on õues mänguväljak.



Kui veab, saab ka fotograafide räägitud lugusid kuulata. Võib osutada seinale ja valida foto, mis kohe maha võetakse ja kaasa pakitakse, aga tutvuda ka slaidprogrammiga, kus jookseb tuhat fotot ja sealt endale sobiva leida. Väiksemas, kuni A3 formaadis pildi saab kohe kohapeal välja printida ja fotole kas või sünnipäevasoovi peale kirjutada.



Muidugi on olemas veebileht fotoprojekt.hiiumaa.ee, mida järjest fotodega täiendatakse.



Haruldasemad fotod



Salongi esimese, üllatavalt heleroheliste seintega toa seintel on suur hulk fotosid, üks ilusam kui teine. Nende autorid on fotograafid Argo Nurs ja Pääro Metsand.



Pääro fotodel on kaadreid, mida niisama lihtsalt juba kätte ei saa: kuue meetri pealt tehtud lähivõte mõtliku ilmega metsseast, kakk lennul, päike tiibadest läbi paistmas, soku portree värskete sarvedega…



“Sa pead saama üheks sellega, mis su ümber on ja siis nad tulevad ise – siis ei ole vaja vaeva näha, et loom tuleks sinu juurde,” räägib ta. Ja täiesti usutavalt kõlab see jutt tema suust.



Argo Nurs näitab droonifotot Tihu järvest, millele looduses juba niisama lihtsalt ligi ei pääse. Hea valik on fotosid, millel jäädvustatud virmalised. Ühel fotol on helkivad ööpilved.



Mida on vaja, et niisugused fotod kätte, saada – kas head tehnikat, head silma või kannatust öösiti üleval passida?



“Kõiki kolme,” vastab Pääro. “Sellepärast, et tehnika peaks toetama taotlust, aga kui endale mis tahes asi enam-vähem selgeks teha, siis on võimalik saavutada kõike – ülejäänu on lihtsalt aja küsimus.”



Enda kõige haruldasemaks nimetab ta fotot, millel sokk kahe tallega. See, öösel 15–20 sammu kauguselt pildistatud perefoto on haruldane ka selle poolest, et talledega koos pole mitte kits, vaid sokk. Sokk üldse tavaliselt talledega koos ei käi, kuid et selle perekonna ema jäi kitsejahil jahimeeste püssikuuli ette, võttis kaksikud talled enda hoolde sokk.



Pääro teab kõike seda nii täpselt, kuna kogu selle metskitsepere eludraama toimus tema kodu lähedal ja loomad usaldavad teda. Aasta hiljem sõideti seesama sokk, kellest on olemas ka portree, Ristivälja tee peal surnuks. Õnneks on nüüd tekkinud uus sokk, kes end Metsandite talu õuel näitamas käib.



Emarebase kombed



Argo aga võib tundide kaupa rääkida sellest, kuidas tal õnnestus näha emarebast viit kutsikat toitmas. Üks rebasepoiss või -tüdruk on ka pildile jäädvustatud.



Rebasepere toimetas kuskil Hüti tee ääres ja kutsikad olid nii julged, et tulid põllu ääres istuvaid fotograafe vaatama. “Tulid umbes paari meetri peale – noorest peast on nad uudishimulikud ja natuke ullikesed, ja sa oled nende jaoks nii huvitav isik,” räägib Argo.



Ja lisab, et hoolega peab jälgima, et emarebane sind kunagi ei näeks. Muidu ta tunnetab ohtu ja viib kutsikad minema. Õpetus, kuidas seda teha, on “lihtne”:

pead jälgima, kunas emarebane toiduga tuleb. Kui pojad on toidetud, ema lahkub ning siis on ta vähemalt kolmveerand tundi kuni tund aega ära. “Pärast seda tuleb uuesti ära minna, et vahele ei jääks – muidu rikud oma võimalused ära.”



Teisel Argo pildil on rohus varjuv metskits, suured kõrvad ja ilmekad silmad pikkade ripsmete all läbi kõrte paistmas. “Sõitsin autoga ja nägin põllu peal kaht kõrva – kits muidugi arvas, et mina teda ei näe… Tükk aega me niimoodi teineteist vaatasime, siis läksin mina edasi ja tema jäi sinna lamama.”

Selgub, et metskitsedel on teadmine – kui tema inimest läbi rohu ei näe, siis ei nähta ka teda.



