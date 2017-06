Suvenädal

Hiidlane saab soodsalt Hiiu Folgile

Reede, 09. juuni 2017.



Nagu mõnel varasemal aastal, nii on ka tänavu hiidlastel võimalik saada Hiiu Folgi passi omanikuks tavahinnast tunduvalt soodsamalt.



“Soodsama hinna oleme hiidlastele teinud selleks, et hiidlased ikka folgile tuleksid, sest ennekõike on see ju just nende folk,” ütles piletimüügijuht Ly Meldorf.



Tavaostjale maksab pass praegu 45 eurot ja alates 1. juulist 50 eurot, hiidlasele aga vaid 35 eurot. 35-eurosed passid on müügil 6.–30. juunini vaid Käina vallamajas. Infot saab telefonil 462 2888.



Hiiu Folgi korraldaja Astrid Nõlvaku sõnul on talle paljud hiidlased öelnud, kui tähtis on see, et Hiiumaal on oma folgifestival ja et see on just selline, nagu ta on.



“Alati on hea meel, kui näen festivalil hiidlasi, keda varem näinud ei ole – see annab kinnitust, et ajan õiget asja ja inimesed tõesti hindavad seda tööd, mida teeme, ning näevad festivalis väärtust,” ütles Astrid, kelle sõnul on ta viimastel aastatel saanud järjest rohkem positiivset tagasisidet ka selle kohta, et festival on alkoholivaba ning peresõbralik.



XIII Hiiu Folk toimub 20.–23. juulini üle terve Hiiumaa. Peamine kontserdipaik on, nagu ikka, Kassari kiigeplatsil, kontserdid toimuvad veel Kärdlas, Orjaku külamajas, Kassari kabelis, Paladel, Sõrul, Suuremõisa lossis, Mänspe kabelis ning Emmaste, Kärdla, Reigi ja Pühalepa kirikus.



Festivalil esinevad Maarja Nuut, Antsud, Estbel, Väikeste Lõõtspillide Ühing, Untsakad, Melanhoolsed Meestelaulud, Duo Malva & Priks, Torupilli Jussi Duo ja Schönbergi kvartett, Robirohi, Jaak Johanson ja Krista Citra Joonas, Lekarerätten jt. Lapsed saavad meisterdada ja mängida lastepesades. Nii laste kui ka täiskasvanute jaoks on peale kontsertide veel loodusõhtud ja -retked, laat, õpitoad ja filmiprogramm. Festivali täpset kava näeb: www.hiiufolk.ee.



Ootame hiidlasi oma saare festivalile!



