Suvenädal

Loodushuviline fotograaf püüdis pildile ilvese

Reede, 09. juuni 2017.



Autor: Harda Roosna Reede, 09. juuni 2017. foto: toivo lepik Hiiumaa hirveklubi president ja loodusfotograaf Toivo Lepik tabas haruldase hetke ja sai päikselisel hommikul fotole meie metsade üsna varjuhoidva tegelase, ilvese. Piltidel on näha, kuidas ilves end rahulikult lakub, siis uudistab ümbrust ja põgeneb.



Ühel mailõpuhommikul, kui oli juba suur valge ja loomi sel kellaajal enam ei näe, läks Toivo Lepik Õngu kandis järgmiseks päevaks hirveradu vaatama. “Ennäe, vanal rohtunud metsateel on üks palk,” mõtles ta omaette. Lähemale jõudes tundus, et tegu on jänesega, aga kui loom end ümber pööras, siis oli selge – ilves!



“Parema foto saamiseks hakkasin lähemale minema, siis ta märkas mind ja lahkus kassi moodi,“ meenutas Toivo. “On teada, et tavaliselt jälgib ilves inimest varjus, ta on uudishimulik – seekord olin uudishimulik mina,“ selgitas Toivo, kes ka varem ilvese pildile püüdnud. See juhtus mandril, Elistveres.



Toivo Lepiku fotosid saab näha Facebooki grupis „Eesti loodusfoto“. Hiiumaa hirved on ta aga pildile püüdnud ja jäädvustanud 2012. aastal ilmunud raamatusse “Punahirv Hiiumaal”.



