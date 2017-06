Suvenädal

Nugakala eksis rannakaluri mõrda

Reede, 09. juuni 2017.



Autor: Harda Roosna Reede, 09. juuni 2017. foto: Tarmo Rajang Hiiumaa rannakaluri Imre Kivi Reigi lahes püüul olnud mõrda sattus siinkandis haruldane nugakala. Tegemist on umbes 43-sentimeetrise isendiga, seega on ta veidi suurem kui need, kes viimastel aastatel saarlaste (41 cm) või pärnakate (41,2 cm) püünistesse sattunud.



Vikipeedia ütleb, et nugakala (Pelecus cultratus) on karpkalaliste sugukonda kuuluv parvekala. Keha on hallikas ja väga õhuke, suu ülaseisune, kõhuuimed seljauimest tagapool ning pärakuuim suhteliselt pikk. Kala küljejoon on sinusoidjas, kehapikkus kuni 60 cm.



Enamasti elutseb ta rannikualadel, kuhu voolab sisse magedat vett.

Ida-Euroopas on nugakala töönduslikult olulisel kohal, Läänemere põhjaosas on eksikülaline, Kura lõukast lõuna pool üsna tavaline.



Pärnu Postimees kirjutas 2009. aastal, et nugakala tehakse toiduks peamiselt suitsutatult või soolatult, kuid oma maitseomadustelt jääb ta rannarahva hinnangul alla rasvasele kodumere räimele. Seevastu peetakse nugakala noasarnasele, pisut kaarjale kehale vaatamata ilusaks olendiks ning tema helklevaid soomuseid on kasutatud pärliessentsi valmistamiseks.



