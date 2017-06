Suvenädal

Saartel on suvel mõnus

Reede, 02. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 02. juuni 2017. Praamikohviku lõbus seltskond Hiiumaa kohvikutepäeva avamisel Kärdlas Vabrikuväljakul. Foto: HARDA ROOSNA Käes on juunikuu, jaanikuu ja ees ootamas aasta kõige magusamad kuud, mis mõlemal saarel tulvil toredaid sündmusi. Saarte Suvenädal hoiab toimuval silma peal – lugege lehte!



Saaremaal avati suvi hooga juba läinud nädalavahetusel esimese Kuressaare tänavafestivaliga. Järgmisel nädalavahetusel, 10. juunil on vaimulik laulupidu Kuressaare lossi hoovis ning kuu keskel kolmas Laimjala Valss Kingli mõisapargis.



Jaaniaeg on seekord mandrilt tulijatele eriti soodne, sest terve nädalavahetuse, kaasa arvatud reede saab ringi trallitada ja ümber lõkete tantsu lüüa. Seda, kus jaanilõkked süttivad, saab teada jaanilehe lisalehest.



Juuni lõpus saavad Saaremaal teoks traditsioonilised sündmused: tulevikumuusikafestival Juu Jääb ning Kihelkonna kirikumuusikapäevad.



Juulikuus pakuvad taas põnevust festival Helisevad Saaremaa Orelid, Leisi vallas Kuie Valla Kella Kuiene simman, Saaremaa suvesimman Mihkli talumuuseumis, üheteistkümnes merelaulude õhtu Lümandas ning kahtlemata on suve üheks tippsündmuseks kümnendat korda toimuvad Saaremaa ooperipäevad.



Heinakuusse mahuvad veel Taritu laulupidu, neljas Laimjala Aeruramm, Jööri Folk, Orinõmme retrodisko jpm. Lõikuskuus on Kuressaare kammermuusika päevad ning Karja kihelkonna laulu- ja tantsupidu Leisis, on Kärla Triip, Kaali järvekontsert, Kaarma öölaulupidu ja Kuressaare merepäevad.



Hiiumaa suvesündmused



Hiiumaa suvi on ürituste poolest sama kirju ja sisukas. Täna, 2. juunil kl 11 algab Hiiumaa XV lastefestival Kärdlas, homme on Roograhu sadamas Roograhu merepäev, kell 11 stardib Kassari puhkekeskuse õuelt Hiiumaa VII jooksumaraton ning kell 14 on Pühalepa muusikafestivali eelkontsert Pühalepa kirikus. Kell 19 algab Tartu Vanemuise seltsi segakoori, Käina segakoori Hiiula ja Kuressaare kammerkoori Helin kontsert Käina kultuurikeskuses.



Pühapäeval, 4. juunil on Hiiumaa tantsupidu “Tants jääb“ Käinas Padarimäel, kl 13 jätkub Pühalepa muusikafestival kolme naiskoori ühiskontserdiga Pühalepa kirikus.



Teisipäeval avab oma suvehooaja Mihkli talumuuseum Malvaste külas.

10. juunil on Hiiumaa eelarvamusfestival Suursadamas ning samal päeval 14. Hiiumaa külade päev Sõru sadamas.



Juunikuu keskpaiku saab teoks taas Sõru Jazz ning teisipäeval, 20. juunil tähistab oma kahekümnendat tegevusaastat Hiiu Leht.



Heinakuus peetakse HiiuMoto 2017 pidu ning toimuvad XIX Hiiumaa kammermuusikapäevad. On kalurite päev, etendus “Mamma lood“ Suuremõisas ning Eesti meistrivõistlused kardisõidus Käina kardirajal.

Pärimusmuusikafestival Hiiu Folk ning laste vabariik Kassari puhkekeskuse õuel. Juuli lõpus tuleb taas tuntud headuses muusikafestival Hiiumaa Homecoming.



Augusti alguses saab teoks Hiiumaa tantsufestival, toimuvad ülesaarelised Hiiumaa kohvikutepäevad ning 60. Hiiumaa/Hiiu Lehe võrkpalliturniir Kärdlas. Augusti keskel on Hiiu kala ja õlle festival Kassari puhkekeskuses ning Hiiumaa rattamaraton Randmäe puhkekeskuses.



See on vaid lühiülevaade sellest, mis suvel teoks saab. Kuid tasub olla Suvenädalaga sõber, sest just sellest lehest saab teada, mis mõlemal saarel juhtumas on.

SN Saaremaal avati suvi hooga juba läinud nädalavahetusel esimese Kuressaare tänavafestivaliga. Järgmisel nädalavahetusel, 10. juunil on vaimulik laulupidu Kuressaare lossi hoovis ning kuu keskel kolmas Laimjala Valss Kingli mõisapargis.Jaaniaeg on seekord mandrilt tulijatele eriti soodne, sest terve nädalavahetuse, kaasa arvatud reede saab ringi trallitada ja ümber lõkete tantsu lüüa. Seda, kus jaanilõkked süttivad, saab teada jaanilehe lisalehest.Juuni lõpus saavad Saaremaal teoks traditsioonilised sündmused: tulevikumuusikafestival Juu Jääb ning Kihelkonna kirikumuusikapäevad.Juulikuus pakuvad taas põnevust festival Helisevad Saaremaa Orelid, Leisi vallas Kuie Valla Kella Kuiene simman, Saaremaa suvesimman Mihkli talumuuseumis, üheteistkümnes merelaulude õhtu Lümandas ning kahtlemata on suve üheks tippsündmuseks kümnendat korda toimuvad Saaremaa ooperipäevad.Heinakuusse mahuvad veel Taritu laulupidu, neljas Laimjala Aeruramm, Jööri Folk, Orinõmme retrodisko jpm. Lõikuskuus on Kuressaare kammermuusika päevad ning Karja kihelkonna laulu- ja tantsupidu Leisis, on Kärla Triip, Kaali järvekontsert, Kaarma öölaulupidu ja Kuressaare merepäevad.Hiiumaa suvi on ürituste poolest sama kirju ja sisukas. Täna, 2. juunil kl 11 algab Hiiumaa XV lastefestival Kärdlas, homme on Roograhu sadamas Roograhu merepäev, kell 11 stardib Kassari puhkekeskuse õuelt Hiiumaa VII jooksumaraton ning kell 14 on Pühalepa muusikafestivali eelkontsert Pühalepa kirikus. Kell 19 algab Tartu Vanemuise seltsi segakoori, Käina segakoori Hiiula ja Kuressaare kammerkoori Helin kontsert Käina kultuurikeskuses.Pühapäeval, 4. juunil on Hiiumaa tantsupidu “Tants jääb“ Käinas Padarimäel, kl 13 jätkub Pühalepa muusikafestival kolme naiskoori ühiskontserdiga Pühalepa kirikus.Teisipäeval avab oma suvehooaja Mihkli talumuuseum Malvaste külas.10. juunil on Hiiumaa eelarvamusfestival Suursadamas ning samal päeval 14. Hiiumaa külade päev Sõru sadamas.Juunikuu keskpaiku saab teoks taas Sõru Jazz ning teisipäeval, 20. juunil tähistab oma kahekümnendat tegevusaastat Hiiu Leht.Heinakuus peetakse HiiuMoto 2017 pidu ning toimuvad XIX Hiiumaa kammermuusikapäevad. On kalurite päev, etendus “Mamma lood“ Suuremõisas ning Eesti meistrivõistlused kardisõidus Käina kardirajal.Pärimusmuusikafestival Hiiu Folk ning laste vabariik Kassari puhkekeskuse õuel. Juuli lõpus tuleb taas tuntud headuses muusikafestival Hiiumaa Homecoming.Augusti alguses saab teoks Hiiumaa tantsufestival, toimuvad ülesaarelised Hiiumaa kohvikutepäevad ning 60. Hiiumaa/Hiiu Lehe võrkpalliturniir Kärdlas. Augusti keskel on Hiiu kala ja õlle festival Kassari puhkekeskuses ning Hiiumaa rattamaraton Randmäe puhkekeskuses.See on vaid lühiülevaade sellest, mis suvel teoks saab. Kuid tasub olla Suvenädalaga sõber, sest just sellest lehest saab teada, mis mõlemal saarel juhtumas on.SN

Veel artikleid samast teemast »