Vaarandi saab mere

Reede, 02. juuni 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 02. juuni 2017. Juba homme avatakse Laimjalas poetess Debora Vaarandi mälestuskuju juures väike veekogu ehk meri.



“Mere idee tuli sellest, et noorel Deboral seelik tuules lehvib ja meri ning saaremaine loodus on ta loomingus tähtsal kohal,” ütles üks korraldajaid, Laimjala Loodussõprade seltsi juhatuse liige Kaja Sepp, kelle sõnul on kogu kompleksi autor arhitekt Jüri Irik, kes teeb koostööd skulptorite Simsoni ja Paul Männiga.



Irik on koostanud põhjaliku projekti, mis sisaldab kividest veesilma, valgustamist, pinke jm, sealhulgas kadakate ja paari pihlaka istutamist, mis oli ka algses projektis, aga seda taunib muinsuskaitseamet ja nii luuakse haljastus lihtsamalt.



“Arhitekt Jüri Irik lahkus kahjuks veebruaris ootamatult taevastele radadele, aga austusest tema vastu püüame luua ümbruse nagu projektis ette nähtud,” kinnitas Kaja, kelle sõnul ehitatakse peamiselt oma MTÜ jõududega.



Tehnika paigaldamisel oli abiks Tiigitehnika OÜ. Samuti on hindamatu abi Laimjala kandi ettevõtjalt Ardo Kaljustelt, kelle masinateta poleks nad toime tulnud. Mati Kütt nõustab elektri asjus ja vallavanem Vilmar Rei on neid igati aidanud.



Kuju oli skulptoritel algselt plaanitud paigutada mõisa ja rahvamaja vahelisele haljasalale, siis oleks see Kaja sõnul rohkem olnud seotud mõisaga ja sobinud vaid ühele kivile. Kuna aga see idee ei olnud kõigile vastuvõetav, siis saigi kuju paigaks praegune rahvamaja ja maantee vahele jääv haljasala.



“Nii et kõik võivad tulla uudistama kaunist uut kultuurimälestist Saaremaal – Debora Vaarandi kujukompleksi, kuhu kuuluvad ka voolava veega veesilm ja kaunid paadikujulised pingid,” kutsus Kaja Sepp, lisades, et rahvale tulevad juttu vestma sellised kuulsad ja targad kirjamehed nagu Rein Veidemann ja Jaak Urmet alias Wimberg.



Piknikustiilis üritusel esinevad valla laulukoor, rahvatantsukollektiivid ning Kahtla lasteaia ja kooli lapsed, laulab Heiki Luts ning vahelugemisi teevad Krista Maajärv ja Anna-Liisa Õispuu.



Debora Vaarandi meri, kuhu kõik huvilised on oodatud, avatakse pidulikult laupäeval, 3. juunil kell 16 Laimjalas.



