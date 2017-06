Suvenädal

Heategevuskontsert Ivo Linna ja Antti Kammistega

Reede, 02. juuni 2017.



Täna õhtul toimub Tornimäe rahvamajas heategevuskontsert, mille tulu antakse Pöide vallas tulekahju ohvriks langenud Agnes ja Jaan Kärneri suurpere toetuseks.



“Kontserdi eesmärki sai muudetud, sest praegu on olulisem suure pere kodu taas korda saada,” ütles Tornimäe põhikooli direktor Raili Nõgu. “Püüame anda oma panuse.”



Algselt plaaniti heategevuskontsert korraldada lauatenniselaua soetamiseks kooli ja seda eesmärgil, et lapsed vahetunnis liiguksid, mängiksid erinevaid mänge ega kipuks nutiseadmetesse klammerduma. Koolijuhi sõnul on nutiseadmed enda sõltuvusse haaramas järjest enam nii lapsi, noori kui ka täiskasvanuid. “Küllap saame kunagi ka lauatennist mängida, kuid täna panustame meie väga tubli ja armsa perekond Kärneri kodu taastamisse,” kinnitas Nõgu. Lisaks piletile on võimalik anda oma toetus ka karpi.



Sellisel kujul toimub kontsert Tornimäel esmakordselt. Aastaid tagasi oli samas kevadkontsert, mil oli võimalik annetada rambi toetuseks. Pileti hinda siis polnud.

