Suvenädal

Ott Lepland aitab koguda tulu kiriku oreli jaoks

Reede, 02. juuni 2017.



Neljapäeval, 8. juunil toimub Kaarma kirikus esmakordselt heategevuskontsert, esineb Ott Lepland akustilise kavaga.



“Lihtne mõte tekkis eelmisel aastal Kaarma öölaulupeol kirikukontserti kuulates,” põhjendas heategevuskontserdi idee sündi Lääne-Saare Kultuur SA tegevjuht Pille Mägi. Ta lisas, et kuna enne kontserti Merle Kollom (esines kiriku kontserdil – toim) lihtsalt mainis, et kiriku orel pole päris see, mis tema sooviks, siis orelil esitab ta vaid kaks lugu. Pille kuulas imelist kontserti ja peas kummitas mõte, et mis selle oreliga ikka on.



Järgmisel päeval kohtus ta Kaarma kirikuõpetaja Hannes Nelisega oma õe tütre ristsetel, siis saigi ta teada, et Kaarma kiriku oreli mängupuldis on mõningad vead. Orel töötab, kuid teatud repertuaari esitamine on raskendatud. “Sealt see mõte sündis ja ei olnud muud varianti, kui tuleb ära teha,” tõdes ta.



“See on suurepärane võimalus teha ühele vanemale (Kaarma kirik on Valjala järel vanim kivikirik Eestis – toim) kirikule head ja vastu saada suurepärase esinejaga kontsert,” kutsus Pille kõiki kontserdile, viidates, et nad on õnnelikud iga inimese üle, kes sellel mõnusal neljapäeval leiavad suuna Kaarma kirikusse.



Praeguste arvestuste kohaselt piisaks kogu vajaliku summa kokkusaamiseks, et pileti soetab 120 külalist. Kirikusse mahutatakse istuma umbes 300 inimest. “Oleme selleks kontserdiks varunud lisatoole, kui peaks vaja minema. Tänu lahketele sponsoritele Tesmanile, S-linkile, SaarMusicule saab kirik kogu piletimüügi tulu endale. Väga loodame, et inimestele läheb see mõte korda ja head teha on ju hea tunne,” rääkis Pille, tähendades, et Ott Lepland osutus valituks seetõttu, et ta on ka Pille enda suur lemmik ning kindlasti kõlab ta hääl kirikus suurepäraselt.



Kontsert kirikus algab kl 19 ja pilet, millega saab toetada kiriku oreli remonti, on 10 eurot.



