Suvenädal

Postitants – tõusev trend

Reede, 02. juuni 2017.



Autor: Sigrid Osa Reede, 02. juuni 2017. Esimeses postitantsutunnis õpiti ka spinnimist. Foto: Imbi Võrel Möödunud nädalavahetusel toimus Saaremaal esimest korda tänavafestival, mille kava pakkus võimalust võtta osa postitantsu tunnist. Kui vanematel inimestel seostub postitants eelkõige tõenäoliselt striptiisiklubiga, siis viimastel aastatel on saanud sellest suuremates linnades populaarne trenn, nagu seda on näiteks bodypump või bodystep.



Panin ka mina end tantsutundi kirja. Kuna esimene grupp oli juba täis, sain liituda teise grupiga. Kohapeal ootas meid tühi ruum, mille keskele oli kinnitatud postitantsu post. Äsja trenni lõpetanud naisterahvad jagasid uutele tulijatele muljeid, et pangu me vaim valmis, see ei ole üldse nii lihtne, kui välja paistab.

Neil oli õigus!



Vastu võttis meid möödunud aastal Saaremaale kolinud sertifitseeritud postitantsutreener Helen Reimand, kes on oma oskusi omandanud nii Eestis kui välisriikides.



Ääretult sooja ja lahke olemisega treener kaotas hetkega kõik kahtlused, et äkki ma ikka ei saa hakkama või on esimene trenn kuidagi kummaline.



Alustasime soojendusega, pärast seda näitas ta meile ette esimese harjutuse postil, mida püüdsime jäljendada. Pärast paari harjutuskorda hakkas see ka välja tulema ning see andis motivatsiooni juurde. Iga harjutus läks järjest keerulisemaks ja ega me kõikide spinnidega hakkama saanudki. Põnev oli proovida ikka. Jälgida tuli nii käte kui jalgade hoiakut, sirutada varbaid, hoida selga nõgusalt ja graatsilisus iga harjutuse juures oli kohustuslik. Ja tõepoolest – trenn andis juurde powerit. Postitants pakub head füüsilist vormi ja laseb end tunda naiseliku ja seksikana. Kõlab veidi kummaliselt, kuid pärast trenni tundus samm kergem ja meel vabam, ehkki käed surisesid saadud tugevast koormusest ja lihased valutasid veel mitu päeva hiljemgi.



Trennid Saaremaal toimuksid Heleni sõnul juba ammu, sest huvilisi on palju, kuid asi seisab kõik postide taga, mis on kallid. Praegu on võimalik käia kuni kahekesi eratrennis, kuid tulevikus loodetakse postitantsu pakkuda ka suuremale grupile korraga. Et postitants nõuab head painduvust, on Helen mõelnud suvel rannas venitustrennide tegemisele.



