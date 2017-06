Suvenädal

Kaali trahter avab pidulikult hooaja

Reede, 02. juuni 2017.



Täna õhtul kl 19 on kõigil huvilistel võimalus osa saada uuenenud Kaali trahteri ja pagarikoja avamispeost.



Kui juba laulab Ivo Linna ja kirikuõpetaja võtab sõna, siis Kaali trahteri peremehe Alver Saguri (pildil) arvates on just õige aeg trahterit külastama tulla.



Lisaboonusena saab ka oma vaevatud hinge lasta “kirikumehel” plaasterdada.

Õhtut juhib teleseriaalist “Naabriplika” tuntud Esna valla kirikuõpetaja Viktor Koosaar (näitleja Andrus Eelmäe), keda on isiklikult läkitanud tema kaksikvend, Esna vallavanem Paavel Koosaar. Ikka selleks, et pidulised säilitaksid ontlikkuse ja liiga ülemeelikuks ei muutuks. Peolt astub läbi ka Leheküla Lemps Mulgimaa metsadest, kes räägib elust ja värsketest ajalehtedest ning on otsese ütlemise ja mõtlemisega.



Tantsu saab keerutada Ivo Linna ja Antti Kammiste muusika saatel. Pidu üllatavad esinejad Taimi Kirri juhendamisel.



Alver Sagur lisas, et tänane õhtu on hea võimalus maitsta uudset Kaali leiba, mida saab ka kohapealt kaasa osta. Kuna trahteris on nüüd oma pagarikoda, siis peagi jõuab Kaali leib ka kohaliku poe letile. “Ma usun, et oleme igati konkurentsivõimelised,” kinnitas Sagur, kelle sõnul pakutakse leiba esmajärjekorras aga siiski trahteri külastajatele. Ka on olemas ruumid pruulikoja tarbeks, kuid õlletegemisega on plaanis katsetada järgmisel hooajal.



Kaali trahter sai juurdeehituse käigus juurde ühe uue sammassaali, mille kõrgus on neli ja pool meetrit. Saali teeb eriliseks valgus ja avarus, mille toovad esile suitsupääsukeste ornamentidega valgustid.



Kokku mahutab söögikoht kuni kakssada inimest. Tänasele peole on vajalik aga kindlasti eelregistreerida: info@kaalitrahter.ee või telefonil 5373 1818.



