Suvenädal

Trummariks sündinud

Reede, 02. juuni 2017.



Autor: Harda Roosna Reede, 02. juuni 2017. Hiiumaa noorim trummar Rihard Valk. Hiiumaa noorim trummimees on Rihard Valk, kel esinemiskogemust kolm aastat.



Kõlab lausa uskumatult, kuid tõsi ta on – Emmaste põhikooli puhkpilliorkestri põhikoosseisu trummimees, praegu kümneaastane Rihard Valk tegi oma esimese etteaste orkestris pärast lastehoiu lõpetamist ja enne kooliminekut.



Rihardi ema Madli Valk rääkis, kuidas kusagilt tekkis nende koju mängutrumm ja Rihard hakkas seda toksima. Siis keeras potid tagurpidi ja mängis nendel. Seejärel tõid nad koolist koju vana trummikomplekti ja Rihardi suur vend Konrad näitas natuke ette.



Algul oli Rihard asendus-trummar, aga pärast seda, kui eelmine trummar Kaspar kooli lõpetas ja Saaremaale edasi õppima läks, on ta põhikoosseisus.

Vahva on ka see, et Valkude viiest lapsest neli mängivad Emmaste puhkpilliorkestri põhikoosseisus. Toomas Paapi käe all teevad muusikat Sofia (18), kes mängib (alt)saksofoni, ka Konradi (16) pill on saksofon. Jakob (13) puhub trompetit, Rihard on trummar.



Lisaks on põhikoosseisus veel Rait Toomsoo ja Rainer Piil. Laste isa Aivar Valk puhub orkestris tuubat ja ka Tobias (8) tahaks juba väga saksofoni mängida.



Dirigent kui kullafond



“Mina vaatan neid nagu imeloomi – kuidas nad küll oskavad!” tunnistab ema Madli, kes ise muusikariistu ei puutu.



Tema suur imetlus kuulub dirigent Toomas Paapile, kes oskab lapsi muusika juurde meelitada ja neid muusikaliselt harida.



“Olen õnnelik, et Hiiumaal on selline inimene – ta on täielik puhkpillimuusika entusiast ja meie kullafond!” ütleb Madli.



Ja räägib, kuidas laulupeole pääsejaid valinud žürii ei uskunud, et Emmaste põhikooli puhkpilliorkestri lapsed ei ole muusikakoolis õppinud, vaid tegu on tavalise huviringiga.



Madlile meeldib ka stiil, kuidas Toomas Paap lapsi õpetab: “Ta ei nämmuta mingeid lastelugusid, annab kohe džässiklassika ette. Mul on tunne, et see on põhjus, miks lastele orkestris meeldib.



Nad saavad ju You Tube’is vaadata, kuidas Glenn Miller mängib samu lugusid, mida nemad – äge ju!”



Ägedam esinemine Sõru Jazzil



Paap ja tema noored muusikud on oodatud paljudele pidudele ning Emmaste vald on nende üle uhke. Nii näiteks tegi orkester väga pidulikuks hiidlaste-saarlaste ühise parvlaeva Soela esimese reisi. Ja kui hiidlaste orkester Triigi sadamas hüüdma hakkas, vaikis vastuvõtjate laulukoor selle mürtsu sisse sootuks ära. Muidugi mängitakse Hiiumaa puhkpillipäevadel ja Emmaste valla pidudel.



Madli Valk ütles, et kõige ägedam esinemine on siiski Sõru Jazzil, mis tänavu juunis tuleb juba kümnendat korda.



Seal on kohal haritud publik, kes džässmuusikat mõistab ja soolode peale plaksutab ning nimekad muusikud suhtlevad noortega nagu omasugustega.





Sügisest uus eriala Kärdla muusikakoolis



Neljapäev oli eriline Kärdla muusikakoolis – äsja koolile soetatud trummikomplekti oli tutvustama tulnud hinnatud löökpillimängija Toomas Rull. Ta tõdes, et ajal, mil tema trummimängu õppimist alustas, niisugust luksust, et valmiskomplekt kohale tuuakse, ei olnud – see tuli ise ehitada. Siis jälle tükk aega raha koguda, et järgmine osa osta, siin aga on kõik ja kohe olemas.



“Mida varem muusikariistaga kokku puututakse, seda paremad tulemused saavad olla,” ütles Rull. Ta tõi näiteks, et samas õpib tema juures trummimängu ka üks 80-aastane vanahärra, kellele see väga meeldib, kuid kel selleks pole varem mahti olnud. Siiski pole eakama pilliõpe enam nii ladus, sest aja jooksul on mingid kehahoiakud lihasmällu n-ö salvestunud, laps aga tunneb end trummi mängides vabalt ja võtabki seda kui mängu.

“Üks olulisemaid asju pilliõppes ongi, et esimene õpetus oleks kohe õige, sest pärast ümber õppida on väga keeruline,” rõhutas Rull.



Nii tegevmuusiku kui pedagoogina tegutsev muusik andis meeleoluka ülevaate trummide ajaloost puhkpilliorkestritest džässini, tutvustades trummide-taldrikute-pulkade-harjade liike, mängu- ja muusikastiile ning mängides vahele näidissoolosid.



Toomas Rull, kes on teinud koostööd paljude ansamblitega, nagu Retro, Avicenna, Ruja, Saxappeal Band, Basic Concept, Tulli Lum, L’Dorado, Tüng, Dagö, Kiigelaulukuuik, Ultima Thule, Rull’s Royce jpt, ütles, et nii nagu ta kodust väljudes valib rõivaid, paneb ta vastavalt muusikastiilile kokku ka trummikomplekti. “Mõtlen enne, kellega ma mängin, mis muusikat mängin, kellele mängin ja vastavalt sellele valin komplekti, mille ma kaasa võtan,” selgitas trummar.



Allakirjutanu küsimusele, kas Toomas Rull sõitis Hiiumaale tõesti ainult trummide esitluse jaoks, vastas muusikakooli direktor Arvo Haasma jaatavalt. Haasma küsimusele, kas ta on edaspidi valmis ka trummimänguhuvilisi juhendama tulema, vastas Rull jaatavalt.



Koolile ostetud trummikomplekt maksis 2000 eurot. Direktor ütles, et trummide valimisel aitas neid ka Hiiumaa omaaegse kultusansambli Omas Kojas trummar Arvi Redi. “Tema selle komplekteeris ja häälestas ning see on ka optimaalseim variant hea hinna ja kvaliteeditaseme suhtest,” ütles Haasma.



Muusikakoolile loodetakse sügiseks leida trummiõpetaja ja ka õpilased. “Juba laupäeval on esimesed sisseastumiskatsed muusikakooli, aga tuleb ka suvine vastuvõtt,” lubas direktor.



