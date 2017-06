Suvenädal

Perenaine: Mihkel ei maga!

Reede, 02. juuni 2017.



Autor: MM Reede, 02. juuni 2017. Õie Laksberg (pildil) on oma tegemistega jõudnud Soerast talumuuseumist Malvaste külas asuvasse Mihkli talumuuseumisse ja avab teisipäeval taluväravad, sest “Mihkel ei maga”.



“Siin on kõik uus, sest ma ju ei tea, mis siin varem tehtud on,” ütles perenaine, kel varasemast 14 aasta pikkune kogemus Pühalepa valla Soera talumuuseumi populariseerimisest.



Selleks, et võimalikult rohkem teada saada ning talu ajalugu ja selle kunagisi elanikke paremini tutvustada, on perenaise öökapil Hiiumaa kultuuriosakonna õiend, kus kirjas kogu talu ajalugu ja lisatud ka muuseumist pärit arhiividokumendid.



“Enne oli mul Paavel, nüüd on Aleksander ja Mihkel,” naljatas Õie oma mehe ja Mihkli talu peremeeste nimedega. Koos Aleksandriga pidasid nad muuseumi ka Soeras.



Nagu Soeraski, loodab Õie ka Mihklis pakkuda lisaks talutööde tutvustamisele ja vanavara näitamisele ka midagi suupoolist. “Eks seegi pea olema seotud kohaliku toodanguga,” kinnitas ta.



“Ma ei taha päris piletimüüja ja muuseumitädi olla: tarvis on pakkuda rahvale ka midagi huvitavat,” ütleb Õie veel. Nii plaanib ta teha õppepäevi ja käsitööpäevi ja piimakambris kangast kududa, kui teljed vastu peavad. Kavas on lõnga värvida, et suve läbi oleks võtta, kui külastajatega vaja käepaela punuda või käsitööd teha. Ja õue on laste jaoks üles seatud talukompleksi tutvustav mäng “Saunast aidani”.



Ristsed Mihkli talu perenaisena sai Õie juba muuseumiööl. “Tore oli, aga terve see majapidamine on tunduvalt suurem kui Soeras,” märkis ta üht erinevust. Samas meeldis talle väga, et kõik külastajad mängisid pakutud mänge hasartselt kaasa.



Muuseumiööl heisati talule ka uus tuulelipp, millele Õie oma õnnistuse andis: “Soovisin, et ärgu lipp mitte krattide küüsi sattugu – mõelda vaid, kui põhjatuul hakkaks lõunast puhuma või vastupidi!”



Õie leiab, et Mihkli talu hooned on lausa pühad ja nendes pole päris paslik igasuguseid ettevõtmisi korraldada, sestap loodab ta selleks otstarbeks püstitada avarale taluõuele telgi.



