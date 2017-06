Suvenädal

Laste loomingu näitus “Mina ka”

Reede, 02. juuni 2017.



Äsja avati Emmaste valla Sõru muuseumis Emmaste põhikooli õpilaste loometööde näitus, järjekorras juba 17. Näituse kuraator ja kujundaja on Emmaste kooli kunsti- ja käsitööõpetaja Eila Tõnisson, kelle õpilaste tööd on teeninud kiitvaid hinnanguid ja auhindu mitmetel konkurssidel. Mullu sügisel saadi Jaapani rahvusvahelise laste kunstinäituse kõrgeim tunnustus – Jaapani välisministri aukiri.



Kuna tänavune aasta on kuulutatud laste ja noorte kultuuriaastaks, õhutab teema-aastale pühendatud näitus “Mina ka” vaatajaid väärtustama lapsi ja noori nii looja kui publikuna. “Kunstiloojatena on lapsed originaalsed, meisterlikud, hoolivad ja tähelepanelikud, publikuna mõistvad ja toetavad,” ütleb Sõru muuseumi direktor Helve Russak saadetud pressiteates. “Noorte kultuuriaasta märksõnad – iseolemine ja koostegutsemine – sisalduvad Emmaste noorte kunstnike töödes ja kõnetavad ka iga täiskasvanut,” leiab ta.



Nii oodataksegi vaatama näitust, millest selgub, et noori huvitab ja kütkestab elu meie ümber, traditsioonid ja väärtused, meri ja tuuled, Hiiu kultuuri ja elu nähtused, hiidlased ja Hiiumaa loodus. Näituse töödes kujutatud motiividega seonduvad piltidele lisatud hiiukeelsed mõtteterad.



