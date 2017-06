Suvenädal

Ralli ja remont hoiavad romud sõidukorras

Reede, 02. juuni 2017.



Autor: Helja Kaptein Reede, 02. juuni 2017. Ago Eller kaeb terava pilguga, ega roostetäppe kusagilt ei paista. Foto: Helja Kaptein Hiidlase Ago Elleri kirg on vanade autode remont ja ralli. ”Nii töö kui hobi võib panna ühte puntrasse,” ütles Ago. Ta selgitas, et eriti meeldib talle taastada vanu autosid.



Kodus ootab kordategemist Moskvitš 401, aga see tahab palju raha ja taastada saab jupikaupa. ”Nii palju kui võimu on, nii ehitan, ehk kunagi saan valmis,” rääkis meister.



Peale vanade autode taastamise on Ago hobiks ka ralli. Oma vastavatud töökoja ees Käinas seisab tal Moskvitš 2140 SL ehk superluks, millel kirevad kirjad külgedel.



”Vene ajal oli see luksvariant, aga tegelikult on tänapäevase autoga raske võrrelda,” arutles ta. Tavaautost eristasid seda masinat toona pisut pehmemad istmed, paar iluliistu külgedel ja plastmassstanged. ”Sellega sõidan nüüd pärast kordategemist mosseliigat,” ütles Ago.



Iga osa käis oma sõrmede vahelt läbi.



Nagu mosseliigas ikka, peavad olema autol küljes tavajupid. Selleks, et teada, mis auto on ja kas ta ka sõidule vastu peab, tuli see täielikult lahti monteerida ja alustada algusest. ”Auto sai ehitatud puhta raami peale, kõik korralikud asjad said külge pandud, mis kannatavad sõitmist,” ütles Ago.



”See pole tänavasõidu auto, sellega tuleb aukudest, mudast, liivast ja lumest läbi sõita. See auto peab vastu pidama!”



Ralliks kohandatud auto valmis tal viis aastat tagasi. Taastamiseks kulus Agol kolm-neli kuud järjepidevat tööd. ”Alustasin keevitamisest, sest katuse postidel peaks olema keevitus viies punktis, siis sellel oli sattunud kolm ja kinni hoidis ikka vaid üks keevituspunkt,” rääkis Ago. Pooled keevituskohad olid lahti juba tehasest tulles: see pilt oli raami osas väga hirmus.



Ralliks ehitatud autol on veermikud ja muud osad nagu tavalisel Moskvitšil. Sillad tegi ta tugevamaks erinevate autode vedrudega. ”Tavaline mosse vedru ei kesta nii kaua kui lääne autode vedrud,” selgitas meister.



Autol on originaalrattad, aga veljed on tehtud laiemaks, et rehv töötaks täispinna peal. Originaalis on veljed nii kitsad ja tänapäeva rehvid pisut laiemad, seega jääb rehvi tööpind väiksemaks. Originaalis 155 või 165, aga praegu 175 cm rehvid.



Rattakoopas on kummilapakate asemele kanistrist tehtud kergemad ja suuremad porilapakad, et kive ratta alt palju vastu põhja ei käiks. ”Vahel ei lähe enam käik sisse, sest kivi lendas hoovastiku vahele,” ütles Ago.

Veel on auto põhja alla ehitatud karteri kaitse, et üle kivide-kändude sõites karteri põhi terveks jääks ja õli maha ei jookseks.



Kergem, vastupidavam, kiirem



Kapotikaant avades selgub, et ka õhuvõtt on ümber ehitatud, sest Vene autod ei kannata kuuma õhku. Teades, mis pärast kiiret sõitu kapoti alt tulema hakkab, rääkis Ago, et on pandud peale jämedama jaheda õhu toru, et paremini töötaks. ”Kuuma õhuga tekib karbussi õhumull ja enam mootor ilusti ei tööta.”



Veel rääkis ta, et viimase võistluse ajal läks vahelt ära klapikaane tihend, aga üldiselt on auto töökorras. Pagasiluugi kinnitid on väljastpoolt avatavad kaks klambrit. ”Tänapäeva rajad on sellised, et sõidad aukudes ja teades Moskvitši lukustust, oleks see kaas kogu aeg lahti.”



Summuti on Liguri poolt tehtud ja see annab juurde palju mootori jõudu. ”Kui lõikad ”püti” ära ehk summuti, mis võtab heli maha, ja paned ”sportpüti” taha, siis arvavad, et kõik on hästi, autol palju jõudu. Tegelikult on tarvis õiget toru ja pütti, et mootoril tekiks õige tagasisurve. Siis töötab ilusti,” selgitas Ago.



Salongi kiigates tervitab nostalgialaks



Seest on ralliautol tavaline sisustus, nagu nad 80-ndatel tehasest tulid. ”Istmed on originaalid, ära on vahetatud vaid rool, et oleks mugavam sõita, kuna originaalrool on väga peenike ja ebamugav käes hoida.”



Muidu on seest nagu muiste: armatuurlaual paar lülitit, tuled, soojendus, kojamehed ja ongi kõik. Keskelt leiab ka ohutulelüliti. Lihtne auto ja armatuurlaud tundub tühi. Ka aknad käivad üles-alla mehaaniliselt. Klaasipuhastid on ümber ehitatud, sest originaalis ei pritsinud need vett kohe mitte kuskile. ”Panin lääne auto klaasipesu düüsid klaasipuhastajate varte külge koos voolikutega. Vähemalt sopast läbi sõites jõuab vesi klaasi peale,” ütles ta.



Turvavöö on ainult esiistmel sõitjale, tulekustuti kindlalt kinnitatud ja kaardilugejale juurde paigaldatud lamp.



”Välja on võetud kõik mittevajalik, et auto oleks kergem,” rääkis rallisõitja. Autost puuduvad raadio ja pigimatid ning naljatledes rääkis Ago, et juht võiks ka dieedile minna, saaks konkurentidega samasse kaalu. Ka sprindi ehk kiirelt lühikese maa läbimiseks ei pane ta kunagi paaki bensiini täis – lisaraskus.

”Võistlustel käies ilmneb alati mõni nipp, mis tuleb ümber ehitada, et endal oleks parem ja mugavam sõita,” lisas ta.



Sellel masinal on olemas ülevaatus ja kõik dokumendid, et saaks sõita ka tänaval. ”Linnas siiski sõita ei kannata, lärmab liiga palju,” nentis ta. Ja ega vedrustus ka just kõige pehmem ole, ikkagi rajaauto.



Kord kuus on ikka Agol plaanis mõni sõit, kui ressurssi jagub. ”Kusagil peab ju end välja elama,” ütles ta. Selleks, et mitte teedel kihutada, tuleb osaleda võistlustel, et saad oma oskused ja teadmised proovile panna, mitte sõita külg ees või kihutada. ”Mida parema aja saad, seda kõrgem koht. Kihutamine pole rooli taha istumine ja gaasi vajutamine. Head närvi on tarvis ja oskusi, mille lihvimine võtab aastaid, enne kui poodiumile jõuda.”



Viis aastat tagasi sai auto uuesti üle värvitud, aga pole vahet, ühtmoodi roostetab ikka. Eks auto külgedel ole üksjagu ka tünnide, põõsaste ja okste jälgi – see masin on ehitatud sõitmiseks. ”Algul hoidsin, et ei tuleks ühtegi kraapsu peale, aga sellise sõiduga kohta ei saa,” rääkis ta. ”Pärast esimest tünni, mis Raplas juhi uksele tuli, arvasin, et aitab, nüüd tuleb sõitma hakata!”



Ago kõrgeim koht on teine, tavapäraselt kolmas-neljas, aga vahepeal tuli võistlemisse ka paariaastane paus. Nüüd on ta jälle paaril viimasel sõidul osalenud ja sai uuesti kolmanda koha. ”Esikohast jäid puudu sekundid, enda oskused ja julgus,” ütles ta. Konkurente vaadates tekib küsimus, et mis ajad sealt välja tulevad. ”Ise püüad sõites mitte vigu teha, aga tundub müstiline, kust nad need sekundid napsasid?”



Kuna Ago on mosse ise taastanud, siis teab ja tunneb ta masina hingeelu. Tegelikult on töö põhimõte kõigil üks ja mehaanikuna leiba teenides on Ago lemmikautoks BMW, mida ta teab läbi ja lõhki.



