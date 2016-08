Suvenädal

Tango ravib tantsijaid

Reede, 26. august 2016.



Autor: Helja Kaptein Reede, 26. august 2016. Tangotund Suuremõisa võimlas, keskel õpetaja Nele Reial. Foto: Helja Kaptein Tango puhul on tegemist vaimse tantsuga – see on tants kõigile, kes soovivad avastada ennast ning kogeda midagi uut ja põnevat või... end ravida.



Augusti algul kogunesid Eesti tangohuvilised Hiiumaale, et nelja päeva jooksul osaleda tango õpitubades.



Tangotunnid toimusid Suuremõisa lossikompleksis ja osalejate hulgas oli ka viis hiidlast. Ettevõtmise korraldaja Annely Adamson rääkis, et tangorahvas on eriline ja paljud on jõudnud tangoni just siis, kui seda endale tarvis. Näiteks töö-, tervise- või eraeluliste probleemide ilmnedes.



Adamsoni sõnul on tangoteraapia mujal maailmas juba täiesti arvestatav teraapiavorm, kuid Eestis on see veel vähetuntud teraapialiik. Näiteks Argentinas soovitab psühholoog esimese asjana stressi vastu võitlemiseks just nimelt tantsu. Muuhulgas on seda kasutatud ka Parkinsoni või Alzheimeri tõbe põdevate inimeste aitamiseks.



Tango kui teraapia



Tangoteraapia õpituba juhendas füsioterapeut Nele Reial, kes on Argentina tango meistrite Rodolfo ja Gloria Dinzeli loodud süsteemi diplomeeritud tangoinstruktor ja õppinud Buenos Aireses.

“Argentina tangot ei ole võimalik selgeks õppida nagu jalgrattasõitu või lugemist, see on elukestev õpe,” ütles Reial.

Selgub, et tangoteraapia puhul on oluline ka teiste tantsijatega tutvumine, et luua usalduslik õhkkond. “Julgus proovida tuleb usaldusest ja praktilises osas seda ka näeme, sest ilma usalduseta on raske kedagi kallistada,” selgitas Reial.

Tantsijaid jälgides tundub, et kõik on imelihtne. “Oma keha hoidmine ja kõige lihtsam kõnd ehk “kallistades kõndimine” võib olla sedavõrd koormav, et nelja loo järel meestel särgid leemendavad,” ütles Adamson.

Füsioterapeut lisas, et tantsu ajal ei saa partneriga jutustada, piiluda, mida teised teevad või mõelda argimuredele.



Üks osalejatest Julia Gurjeva rääkis, et tema jaoks oli laager huvitav. “Tangot ma ei oska, aga tekkis tahtmine teada saada, miks teised tantsud tulevad välja, aga see mitte,” ütles Gurjeva, kes käib ka idamaise ja seltskonnatantsu treeninguil, aga tangole ta oma arust pihta ei saa. “Tahan teada saada, miks.”

Laager kavandati eelkõige energiat andvaks, lõbusaks ja lõõgastavaks, kuid võimaldas samal ajal ka keskendumist, kontaktiloomist ja sisekaemusi.



Esimesed sammud



Adamsoni enda esimene kokkupuude Argentina tangoga oli 2014. aastal Pärnus. Kuna algamas oli kolmepäevane laager, registreeris ta end sinna.

“Esimene ehmatus oli suur, sest kõik erines senikogetust,” ütles ta. Uus oli tantsuhoiak, tantsupartneri vahetus iga loo järel, valmidus oma partnerit sajakümneprotsendiliselt usaldada ja lihtsalt juhtimisele järgneda.

“Õnneks oli siis suur torm ja praamid ei liikunud, nii jäin laagrisse edasi,” meenutas Adamson. Tänu sellele sai ta teada, et tango on üks maailma ilusamaid, romantilisemaid ja sensuaalsemaid tantse, koos konkreetse tantsuetiketiga.



Tango on tema sõnul tants, kus mees saab olla tõeline mees ja naine tõeline naine, kus on väga ilus muusika, kaunid riided, mees on juht ja naine järgija. “Seda on raske seletada, seda peab ise kogema,” ütles Adamson. “See tants võimaldab avastada ja arendada oma füüsist, vaimu ja emotsioone.”



