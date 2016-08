Suvenädal

Kassari kabelis kõlab lauto

Reede, 26. august 2016.



Autor: Harda Roosna Reede, 26. august 2016. Kari Vaattovaara ja 300 aastat “kadunud” pill. Foto http://www.uniarts.fi/ “Kolm risti Kassari kohal“ kolmandal kontserdil heliseb Kari Vaattovaara sõrmede all “kadunud pill” lauto.



Kari räägib, et lautost on igal lääne inimesel oma ettekujutus. Tema tähtsus muusikaajaloos on siiski jäänud paljudele muusikasõpradele mõistatuseks. See on tingitud sellest, et lauto on olnud kultuurilises mõttes “kadunud” juba 300 aastat.



Keskajal ja ka renessansiajal oli lauto liialdamata lihtsalt kõige tähtsam pill nii sooloinstrumendi kui saatepillina. Tänapäeval kuulub lauto repertuaari umbes 40 000 lugu Petrarca ajast kuni 18. sajandi keskpaigani.



Lisaks sellele oli lautol kindlasti tähelepanuväärne ja sümboolne tähendus lääne kultuuriruumis. Seda pilli võrreldi tihti muistse Kreeka lüüraga ning peetigi kristliku maailma müütiliseks lüüraks. Lauto sümboliseeris peale muusika ka poeesiat, retoorikat ja isegi loodusteadusi. See paistis selgelt silma ka renessansskunstnike töödes, kus lautot kujutati väga sageli. Võib tõdeda, et ilma lautota poleks õhtumaine muusika selline, nagu seda tänapäeval tunneme.

Lautot ei ole lihtne määratleda ka ainult välimuse põhjal, sarnaseid pille oli nii vanasti ja on ka nüüdisajal. Nii näiteks aretati natsi-Saksamaal lautokujuline kitarr, mis pidi sümboliseerima saksa rahva muistset kultuurrahva päritolu. Üpris sagedane on ka lauto segiajamine mandoliiniga. Kõige tähtsam tunnus lauto määratlemisel on see, et tal on topeltkeeled ja väga kerge konstruktsioon.



Kari Vaattovaara õppis Šveitsi koolis Cantorum Basiliensis ja Helsingis Sibeliuse akadeemias, kus kaitses doktorikraadi. Ta on täiendanud end Prantsusmaal Lyoni konservatooriumis. Tema eriline huvi on 17. sajandi prantsuse muusika, kuid ta on mänginud ka palju renessanssmuusikat. Vaattovaara on esinenud ka ansamblites ning lauljate saatjana nii Soomes kui ka mujal maailmas.



Kassari kontserdi kavas on heliloojate John Dowlandi (1563–1626), Michelagnolo Galilei (1575–1631) ja Nicolas Valleti (1583–1642) looming. Kontsert algab pühapäeval, 28. augustil kell 16. Sellele eelneb kell 15 jumalateenistus koos Soome sõpruskogudusega Vampulast.

