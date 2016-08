Suvenädal

Muinastulede öö kontsert Tahkunas

Reede, 26. august 2016.



Laupäeval, 27. augustil kell 19.30 esinevad Vanemuise teatri sümfooniaorkestri muusikud, tšelloduo Lauri Sõõro – Aike Randmann, flöödimängija Kersti Perandi ja Tartu metsasarvekvartett koosseisus Kristiina Luik, Hannes Metssalu, Artur Reinpõld, Urmas Himma.



Kontserdi idee sündis jaanipäeva-aegsel rattamatkal Hiiumaale, kus Tahkunas kohtusime kenade inimestega, kes väsinud kontidele pisut vihmavarju ja kuuma kohvi pakkusid. Nagu eespool öeldud, oleme kõik Vanemuise pillimehed, kes vabal ajal tegelevad meelsasti ansamblimänguga.



Tšelloduo on kaunistanud muusikaga väga palju erinevaid üritusi, viimati astuti lavale Cellofestil ansambliga Drum `n`Cello koos Peeter Jõgioja tule- ja trummišõuga. Repertuaaris on muusika Orlando di Lassost AC/DC-ni.



Tartu metsasarveansambel tegutseb aastast 1988. Erinevates koosseisudes on esinetud paljude kontsertidega nii Eestis kui piiri taga. Kvartett mängib originaal-jahimuusikat ja populaarset muusikat seatuna metsasarvekvartetile. Flöödimängija Kersti Perandi on Vanemuise puhkpillikvinteti liige ja lisaks kvintetile on ta üles astunud erinevates kammerkoosseisudes. Tahkuna kontserdil kaunistavad flöödihelid tšelloduo ja metsasarvekvarteti kõlavärve.



Üritus toimub tuletornis. Pärast kontserti süüdatakse Tahkuna neemel muinastuli. Pilet kontserdile maksab 7 eurot.



