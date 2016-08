Suvenädal

Hoiame merd, mis ühendab!

Reede, 26. august 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet Reede, 26. august 2016. Saare maakonnas Valjala vallas Laevnina rannas süüdatakse suve ärasaatmiseks muinastulede ööl traditsiooniliselt tuleskulptuur. Foto: Kristiina Maripuu Homme süüdatakse taas muinastuled. Kakskümmend viis aastat tagasi alguse saanud traditsioon viib tänavusel merekultuuri aastal näoga mere poole, tuletamaks meelde, et oleme mererahvas.



Paljudes Muhu ja Saaremaa randades süttivad traditsioonilised tuled. Muhus Lõunaranna sadamas süüdatakse tuli kl 22. Lõunaranna sadama omanik Olaf Orgse ütles, et aastate jooksul on nende sadamas tähistatud muinastulede ööd erinevas vormis.



Seekord tehakse näiteks üheskoos kiviahjupitsat. Seda, kui palju rahvast kokku tuleb, ei osanud Olaf Orgse prognoosida, kuid avaldas lootust, et sadakond vahest ehk ikka. “Eks see sõltub ilmast ka, eelmisel aastal oli küll väga palju rahvast,“ tähendas ta.



Valjala vallas Laevnina rannas süüdatakse muinastuli juba kuuendat korda. “Minu meelest ei eelda muinastulede öö üritusena kirevat programmi, peamised on meri ja lõkketuli ning inimesed, kes sellest lihtsast ilust heameelt tunda oskavad,“ ütles ürituse üks eestvedajaid Kristiina Maripuu, kelle sõnul süüdatakse selgi korral lõke ning tulepakud ja lastakse suvel viimast korda eredalt põleda ehk süüdatakse traditsiooniline tuleskulptuur. Meeleolu loob lõõtspillilugudega pillimees Sulev Mägi.



Paljudes kohtades tähistatakse muinastulede ööd muusika ja tantsuga. Nii näiteks on Panga pangal toimuv muinastuleüritus võtnud juba aastaid heategevusliku suuna, kogudes toetust lastekodulaste koolimineku tarvis.



Ürituse korraldaja Alver Sagur ütles, et muinastulede öö, see on üks Saaremaa suve viimaseid üritusi, millega tõmmatakse suvele kriips alla. “Nii et kõik võiksid sellest osa saada“ tähendas ta. Sagur on valinud üritusele heategevusliku suuna just seetõttu, et lastekodulapsed ei saa kogeda täisväärtuslikku elu ning oleks kena, kui neil oleks rõõmus meel kooli minna. Kohapeal on olemas korjanduskarp, kuhu inimesed saavad annetada. Kl 19 alustab seal ansambel Kukerpillid, avatud on lasteala.



Lõke süüdatakse päikeseloojangul, kl 20.30. Saab näha lõkkeloitsutantsu. Õhtujuht on Ivar Lett. Üritus Panga pangal kestab orienteeruvalt keskööni.

Mändjala kämpingu rannas saadetakse suvi ära koos Jaagup Kreemi ja Taavi Langiga.



Muinastulede ööl süüdatakse lõkked meenutamaks ajaloolisi mereäärseid tulesid. Tänapäevasel lõkete süütamise suvelõpuüritusel luuakse mööda randa ühiselt lõkete kett ja koos mere ääres üritust tähistades edastatakse eelkõige positiivseid mõtteid ja sõnumeid. Lõket süüdates antakse märku, et hoolitakse oma ühisest Läänemerest.





Muinastuled ja koorilaul kutsuvad Orjaku sadamasse



Nagu mujalgi Läänemere äärsetes maades, süüdatakse augusti viimasel laupäeval muinastulede lõkked paljudes Hiiumaa randades ja mõeldakse neile, kes merel või meres...



Juba kaheksandat korda kutsub ka Orjaku küla kõiki meresõpru muinastulede ööd tähistama oma sadamasse. Traditsiooniliselt süütame päikseloojangul lõkke rannal ja laulame koos merelaule. Meile on seekord abiks ligi 60 koorilauljat Tartu Ülikooli akadeemilise naiskoori ja Kärdla Kammerkoori ridadest, mis annab kooslaulmisele uue kõla ja jõu. Kell 21 laulavad koorid mõned lood oma repertuaarist lõkketule juures ja seejärel suundume külamajja, kus saab jätkata kooslaulmist koos ansambliga Hiiumeelsed. m Laulmisele järgneb sadamas tantsuõhtu, mis paneb punkti selleaastastele tantsuõhtutele. Traditsiooniliselt on kogu see ettevõtmine, mida veab Orjaku külaselts, kõigile osalejatele tasuta, sündmuse toetuseks on võimalik osta loteriid või sooritada oste väikeses sadamapuhvetis.



Olete väga oodatud – sadamas näeme!



Margit Kääramees, Orjaku külamaja perenaine Paljudes Muhu ja Saaremaa randades süttivad traditsioonilised tuled. Muhus Lõunaranna sadamas süüdatakse tuli kl 22. Lõunaranna sadama omanik Olaf Orgse ütles, et aastate jooksul on nende sadamas tähistatud muinastulede ööd erinevas vormis.Seekord tehakse näiteks üheskoos kiviahjupitsat. Seda, kui palju rahvast kokku tuleb, ei osanud Olaf Orgse prognoosida, kuid avaldas lootust, et sadakond vahest ehk ikka. “Eks see sõltub ilmast ka, eelmisel aastal oli küll väga palju rahvast,“ tähendas ta.Valjala vallas Laevnina rannas süüdatakse muinastuli juba kuuendat korda. “Minu meelest ei eelda muinastulede öö üritusena kirevat programmi, peamised on meri ja lõkketuli ning inimesed, kes sellest lihtsast ilust heameelt tunda oskavad,“ ütles ürituse üks eestvedajaid Kristiina Maripuu, kelle sõnul süüdatakse selgi korral lõke ning tulepakud ja lastakse suvel viimast korda eredalt põleda ehk süüdatakse traditsiooniline tuleskulptuur. Meeleolu loob lõõtspillilugudega pillimees Sulev Mägi.Paljudes kohtades tähistatakse muinastulede ööd muusika ja tantsuga. Nii näiteks on Panga pangal toimuv muinastuleüritus võtnud juba aastaid heategevusliku suuna, kogudes toetust lastekodulaste koolimineku tarvis.Ürituse korraldaja Alver Sagur ütles, et muinastulede öö, see on üks Saaremaa suve viimaseid üritusi, millega tõmmatakse suvele kriips alla. “Nii et kõik võiksid sellest osa saada“ tähendas ta. Sagur on valinud üritusele heategevusliku suuna just seetõttu, et lastekodulapsed ei saa kogeda täisväärtuslikku elu ning oleks kena, kui neil oleks rõõmus meel kooli minna. Kohapeal on olemas korjanduskarp, kuhu inimesed saavad annetada. Kl 19 alustab seal ansambel Kukerpillid, avatud on lasteala.Lõke süüdatakse päikeseloojangul, kl 20.30. Saab näha lõkkeloitsutantsu. Õhtujuht on Ivar Lett. Üritus Panga pangal kestab orienteeruvalt keskööni.Mändjala kämpingu rannas saadetakse suvi ära koos Jaagup Kreemi ja Taavi Langiga.Muinastulede ööl süüdatakse lõkked meenutamaks ajaloolisi mereäärseid tulesid. Tänapäevasel lõkete süütamise suvelõpuüritusel luuakse mööda randa ühiselt lõkete kett ja koos mere ääres üritust tähistades edastatakse eelkõige positiivseid mõtteid ja sõnumeid. Lõket süüdates antakse märku, et hoolitakse oma ühisest Läänemerest.Nagu mujalgi Läänemere äärsetes maades, süüdatakse augusti viimasel laupäeval muinastulede lõkked paljudes Hiiumaa randades ja mõeldakse neile, kes merel või meres...Juba kaheksandat korda kutsub ka Orjaku küla kõiki meresõpru muinastulede ööd tähistama oma sadamasse. Traditsiooniliselt süütame päikseloojangul lõkke rannal ja laulame koos merelaule. Meile on seekord abiks ligi 60 koorilauljat Tartu Ülikooli akadeemilise naiskoori ja Kärdla Kammerkoori ridadest, mis annab kooslaulmisele uue kõla ja jõu. Kell 21 laulavad koorid mõned lood oma repertuaarist lõkketule juures ja seejärel suundume külamajja, kus saab jätkata kooslaulmist koos ansambliga Hiiumeelsed. m Laulmisele järgneb sadamas tantsuõhtu, mis paneb punkti selleaastastele tantsuõhtutele. Traditsiooniliselt on kogu see ettevõtmine, mida veab Orjaku külaselts, kõigile osalejatele tasuta, sündmuse toetuseks on võimalik osta loteriid või sooritada oste väikeses sadamapuhvetis.Olete väga oodatud – sadamas näeme!Margit Kääramees, Orjaku külamaja perenaine

Veel artikleid samast teemast »