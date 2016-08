Suvenädal

Koolijuhid meenutavad oma esimest koolipäeva

Reede, 26. august 2016.



Toomas Takkis, Kuressaare gümnaasiumi direktor



Esimesest koolipäevast ei mäleta ma kahjuks mitte midagi. Küll aga on meeles, et minu esimene õpetaja Alviine Saar käis enne kooli algust meil kodus ja tahtis ka tulevast koolipoissi näha.



Ja mina olin nii kartlik, et ronisin kirjutuslaua alla ja mitte ei tulnud sealt välja, kuigi mu kooliõpetajast ema ja mu esimene õpetaja andsid kindlasti endast parima, et mind sealt välja meelitada.



Tõnu Erin, Kuressaare Vanalinna kooli direktor:



Minu enda esimene koolipäev oli 51 aastat tagasi (1965). Palju ma sellest ei mäleta, kuid tean, et minust sai Tallinna I keskkooli õpilane (nüüd Gustav Adolfi gümnaasium). Pärast aktust läksime oma klassi, mis asus üle tänava, kooli võimlaga samas majas teisel korrusel.



Emotsioon oli ilmselt ülev, sest koolivorm sai selga ning tähtsaks tegi mind ka uhke koolikott. Tean ka, et isa oli sel päeval ära komandeeringus ja ema pidi minu tähtsa päeva iseseisvalt fotoaparaadiga jäädvustama.

Ema tehtud esimesel pildil ma siis seisangi, valmis koolipoiss – koolivorm seljas, nokamüts peas, portfell käes ja lill rinnas ning teine portfellis. Tõenäoliselt oli portfellis ka kukega aabits.



Aive Mõistlik, Valjala põhikooli direktor



Minu esimene kool oli Lööne 8-klassiline kool. See oli väike mõisakool ning seal alustasin oma kooliteed. Kool asus meie kodust ja külast kilomeetri kaugusel. Külas elas tol ajal rohkesti lapsi. Paljud käisid juba ammu kooliteed, mistõttu minu tahe ja huvi kooli minna oli suur.



Kooli sammusin ema käekõrval, vanemal õel oli tee selge – tema jooksis ees. Siiani on meeles ärevus ja õhin. Seljas oli mul koolivorm, jalas põlvikud ja kuidagi eredalt on meelde jäänud, et põlved, mis sageli ja üsna kogu aeg mul kas katki või kärnas olid, tekitasid sellel päeval kuidagi muret, sest mõtlesin – äkist mu uusi tuttidega põlvikuid ei pane keegi tähele. Meil oli liitklass, 1.–3. klass. Vanemate õpilaste tähelepanu ja huvi meie vastu oli märgatav.



Meeles on alati esimene õpetaja, kelleks oli Õie Saks. Seljas ilus punane kleit – krae ja kätised tikitud pärlitega, ise rõõmus, õnnelik ja elevil nagu meiegi. Esimene koolipäev tundus mulle liialt lühike ja sellest oli küll kahju.

Mulle meeldivad siiani esimesed koolipäevad ning olen tänulik ja õnnelik, et neid on mu ellu jagunud.



Viljar Aro, Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor



Kahjuks ei mäleta ma oma esimesest koolipäevast mitte midagi. See on ka ehk põhjus, miks oma kooli avaaktustel alati palun teha ülestähendusi nii piltide kui ka kirjutistega... Rohkem on meeles lasteaia lõpetamine kevadel 1964. Oli tavapärane rongkäik lossi hoovi, kõik said aastanumbriga hõbelusika ja kaardi Felix Kotta luuleridadega:

Paistab kevadpäike,

nõnda ütleb ta:

“Kasva suureks, väike,

kangelaseks saa.“

Nüüd, 59-aastasena saan mõelda – kas olen juba suur ja kuidas selle kangelaseks olemisega on…



Lauka põhikooli direktor Märt Rannast ...



...mäletab väga selgelt oma esimest koolipäeva ehkki see oli enam kui 50 aastat tagasi:

