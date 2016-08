Suvenädal

Maakonna koolide esimestes klassides alustab tänavu 341 last

Reede, 26. august 2016.



Septembrikuu on tähtis kuu:

siis aabits uus,

siis ranits uus,

uus vormipluus –

kõik, kõik on uus

septembrikuus.



Need värsiread Olivia Saare luuletusest “Üks tähtis kuu“ on ilmselt meeles paljudel. Ning ei olegi ju miskit etemat, mis iseloomustaks algavat uut õppeaastat kõige paremini.



1. september on eriline ja pidulik päev. Seda eriti neile peredele, kus laps esimesse klassi läheb.



“Iga kooliaasta algus on eelmisega sarnane, aga samas ka erinev,“ ütles Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters, viidates, et sama on koolimaja, enamus õpetajaid ja klassikaaslasi. Uus on klassi number, uued on õpikud, suve jooksul on juhtunud nii palju huvitavat, mida peab kohe kiiresti klassikaaslastega jagama.



Saare maakonnas on Raivo Peetersi sõnul sel aastal palju rõõmustavat:

• Esimesse klassi läheb 22. augusti seisuga 33 last rohkem kui möödunud aastal. Läinud aastal alustas kooliteed 308 õpilast.

• Esimese klassi laste arv on kasvanud peale Kuressaare linna veel ka Kaalis, Kärlal, Lümandas, Muhus, Mustjalas, Valjalas, Leisis ja Orissaares.

• Kõikides maakonna koolides on tehtud sanitaarremonti.

• Pihtla kooli lapsed asuvad õppima täielikult renoveeritud koolihoones.

• Õpilaste arv maakonna koolides ei vähene.

• Kõik maakonna 20 üldhariduskooli jätkavad tegevust.



Saare maavalitsuse andmetel õpib Saare maakonnas sel õppeaastal üldhariduskoolides ca 3400 õpilast, ametikoolis ca 850 õpilast ja Kuressaare kolledžis ca 200 tudengit. Päris täpne statistika on aga olemas 20. septembriks. Raivo Peeters märkis et olla õpilane Saare maakonnas, see tähendab võimalust omandada igal tasemel kvaliteetne haridus. “Kasutage seda võimalust.“



