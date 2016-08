Suvenädal

Hiiumaa valdadel erinevad eelistused

Reede, 26. august 2016.



Hiiumaa neli valda – Hiiu, Pühalepa, Käina ja Emmaste – kasutavad oma õpilaste transpordiks kooli ja kodu vahel nii koolibussi, rendibussi kui ka maakonna bussiliine.



Hiiu maavalitsuse ühistranspordi spetsialist Tõnis Paljasma rääkis, et maakonna bussiliinidega on oma õpilaste transpordi korraldanud Emmaste ja Käina vald. Sealjuures on õpilastele tagatud maakonnaliinidel aastaringne tasuta sõit.



Paljasma sõnul kasutavad õpilased seda eelist mõõdukalt ja sihipäraselt. “Summad, mis valla kanda jäävad, on igal juhul väiksemad kui reis tellida või ise bussi pidada,” lausus ta. Ta tõi esile, et tänu liinide ühildamisele on näiteks Männamaa külaga bussiühendus tunduvalt parem kui varem.

Koostöös maavalitsusega otsib oma õpilaste veoks lahendust ka tänavu Kärdlas tööd alustav Hiiumaa (riigi)gümnaasium. Paljasma sõnul on kõiki valdu rahuldavat tulemust saavutada keeruline, kuid kokkuleppele ollakse lähedal.

Hiiu valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Tiia Liibert rääkis, et Kärdla põhikoolis õppivad valla lapsed, kes elavad linnast väljas, saavad kasutada maakonnaliinide busse.



Lauka põhikooli õpilaste transpordiks kasutatakse kahte eri moodust. Osa õpilasi saab kooli ja koju maakonnaliinide bussidega. Neis piirkondades, kus bussiliini graafik kooliga ei sobitu, kasutatakse õpilaste veoks tellitud transporti. Teist aastat järjest võitis selle hanke AS GoBus.



Oma bussiga rahul



Pühalepa vald paneb kooliaasta algul tööle koguni kaks koolibussi, neist üks on valla omanduses ja teist renditakse hanke võitnud kohalikult ettevõtjalt Are Lehterilt. Palade põhikooli ja Suuremõisa lastead-põhikooli direktori Antti Leigri sõnul on selline transpordikorraldus väga paindlik.



Suuremõisa kooli koosseisus on 14-kohaline valla oma koolibuss koos juhiga. See buss sõidab peamiselt Suuremõisa lähikülades, teenindab nii kooli- kui ka lasteaialapsi ning vajadusel kõiki valla haridusasutusi. Rendibuss teeb nn Palade kooli ringi.



“Mõlemad bussid sõidavad läbi praktiliselt kõigist küladest, kus on suuremad kogukonnad. Nii saavad lapsed bussile kodu lähedalt,” kiitis ta.

“Teine tähtis asi, miks on hea pidada oma koolibussi, on see, et koolielu pole nagu tehases. Oma bussiga saame vajadusel transpordi operatiivselt ringi korraldada,” selgitas Leigri. Tema sõnul on vald aastate jooksul katsetanud õpilaste veoks erinevaid variante ja praegune lahendus on väga hajali asustusega valla jaoks osutunud sobivaimaks.



