Suvenädal

Koole teenindatakse koostöös

Reede, 26. august 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet Reede, 26. august 2016. Lääne-Saare valla kirevate kirjadega koolibuss paelub pilku. FOTO: Tambet Allik Saare maavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna arendusnõunik Karl Tiitson ütles, et meie maakonnas ükski vald täielikult oma õpilasvedu ise ei korralda ning samuti ei kata maakonnaliini võrk täielikult ühegi valla õpilaste vajadusi.



Kõigi koolide teenindamine toimub kahe võrgu, Saare maavalitsuse poolt korraldatud maakonnaliinide ja kohalike omavalitsuste poolt korraldatavate kohalike või õpilasliinidega koostöös. “Kui mõelda selliseid liine, mis tiirlevadki ainult ühe vallakeskuse ümber eesmärgiga õpilasi teenindada, siis sellised liini on Lümandas, Valjalas, Leisis ja Orissaares,“ tähendas Karl Tiitson.



Orissaare vallavanem Vello Runthal rääkis, et neil on korraldatud koolilaste bussitransport taoliselt, et lapsed sõidavad GoBusi bussidega. Õpilastele väljastatakse kiipkaardid ja pärast vald maksab bussifirmale tehtud sõitude eest arve alusel.



Ekstra koolibussi neil ei ole. Vallavanema sõnul ühtivad õnneks meie maakondlikud bussiliinid laste liikumisega kooli. “See on ju ka loomulik, sest eks bussid käivadki seal, kus elavad meie inimesed, sealhulgas koolilapsed,“ kõneles ta. Orissaare valla eelarves on laste koolibussikulutuseks planeeritud 10 000 eurot.



Kasutatakse ka jalgratast



Muhu vallavanem Raido Liitmäe rääkis, et Muhu vallal on oma koolibuss olnud kogu valla eksisteerimise aja jooksul ning kümmekond aastat tagasi, kui õpilasi oli rohkem, oli kasutusel lausa kaks bussi. Praegu on Muhu koolibussiks uus, 2015. a soetatud 22-kohaline IVECO buss, mis teeb hommikuse ja õhtuse bussiringi. Bussiringid vaadatakse üle iga õppeaasta alguses ja vajadusel kohandatakse vastavalt sellele, kus koolibussi teenust vajavad lapsed elavad.

“Osa meie õpilasi kasutab kooli sõiduks maakonnasisest bussiliini ja nende õpilaste eest tasub vald teenust osutavale bussiettevõttele,“ selgitas vallajuht, lisades, et samuti toovad lapsi kooli lapsevanemad, kes oma tööga seonduvalt tulevad hommikul Liivale. Kevadel ja sügisel kasutavad paljud lapsed kooliskäimiseks ka jalgratast.



Buss on uus ja puhas, kena bussijuht



Ka Lääne-Saare vallas vurab ringi uhkete kirjadega koolibuss. Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks meenutas, et bussi ostis veel Kaarma vald. “Vallal oli buss ka enne, kuid aeg oli see uue vastu välja vahetada,“ rääkis Luks, kelle sõnul korraldab vald ise oma bussiga õpilastransporti. “Seega peame ka rahul olema. Buss on uus ja puhas ning bussijuht suurepärane, nii et pole põhjust nuriseda,“ muigas Tiina Luks.



Bussijuht Rain Aav nendib, et vahel on siiski ka nii juhtunud, et ka nende bussiga Isuzu Visigo on äpardusi juhtunud. Kuid õnneks mitte midagi hullu. Küsimusele, kas kõik lapsed mahuvad kenasti ära, vastab Rain, et kindlasti ei mahu alati teps mitte kõik ära ning vahel on tulnud ette, et mõni laps on bussi peale hiljaks jäänud.



Laste veoks on juhil vajalik D-kategooria juhiluba. Lasterühmi vedaval bussil peab olema tunnusmärk ees ja taga. Kiirust on lubatud 90 km tunnis ja selle venitab bussijuhi sõnutsi välja küll.



Seni on koolibussi pikim teekond olnud möödunud nädalal sõit Võrru ja Valka, mis teeb kokku umbes 1000 km. Koolibussi juhi tööpäev algab kl 7 ning tavaliselt on kl 17.30 kõik mudilased ilusasti kodus.



Kõigi koolide teenindamine toimub kahe võrgu, Saare maavalitsuse poolt korraldatud maakonnaliinide ja kohalike omavalitsuste poolt korraldatavate kohalike või õpilasliinidega koostöös. “Kui mõelda selliseid liine, mis tiirlevadki ainult ühe vallakeskuse ümber eesmärgiga õpilasi teenindada, siis sellised liini on Lümandas, Valjalas, Leisis ja Orissaares,“ tähendas Karl Tiitson.Orissaare vallavanem Vello Runthal rääkis, et neil on korraldatud koolilaste bussitransport taoliselt, et lapsed sõidavad GoBusi bussidega. Õpilastele väljastatakse kiipkaardid ja pärast vald maksab bussifirmale tehtud sõitude eest arve alusel.Ekstra koolibussi neil ei ole. Vallavanema sõnul ühtivad õnneks meie maakondlikud bussiliinid laste liikumisega kooli. “See on ju ka loomulik, sest eks bussid käivadki seal, kus elavad meie inimesed, sealhulgas koolilapsed,“ kõneles ta. Orissaare valla eelarves on laste koolibussikulutuseks planeeritud 10 000 eurot.Muhu vallavanem Raido Liitmäe rääkis, et Muhu vallal on oma koolibuss olnud kogu valla eksisteerimise aja jooksul ning kümmekond aastat tagasi, kui õpilasi oli rohkem, oli kasutusel lausa kaks bussi. Praegu on Muhu koolibussiks uus, 2015. a soetatud 22-kohaline IVECO buss, mis teeb hommikuse ja õhtuse bussiringi. Bussiringid vaadatakse üle iga õppeaasta alguses ja vajadusel kohandatakse vastavalt sellele, kus koolibussi teenust vajavad lapsed elavad.“Osa meie õpilasi kasutab kooli sõiduks maakonnasisest bussiliini ja nende õpilaste eest tasub vald teenust osutavale bussiettevõttele,“ selgitas vallajuht, lisades, et samuti toovad lapsi kooli lapsevanemad, kes oma tööga seonduvalt tulevad hommikul Liivale. Kevadel ja sügisel kasutavad paljud lapsed kooliskäimiseks ka jalgratast.Ka Lääne-Saare vallas vurab ringi uhkete kirjadega koolibuss. Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks meenutas, et bussi ostis veel Kaarma vald. “Vallal oli buss ka enne, kuid aeg oli see uue vastu välja vahetada,“ rääkis Luks, kelle sõnul korraldab vald ise oma bussiga õpilastransporti. “Seega peame ka rahul olema. Buss on uus ja puhas ning bussijuht suurepärane, nii et pole põhjust nuriseda,“ muigas Tiina Luks.Bussijuht Rain Aav nendib, et vahel on siiski ka nii juhtunud, et ka nende bussiga Isuzu Visigo on äpardusi juhtunud. Kuid õnneks mitte midagi hullu. Küsimusele, kas kõik lapsed mahuvad kenasti ära, vastab Rain, et kindlasti ei mahu alati teps mitte kõik ära ning vahel on tulnud ette, et mõni laps on bussi peale hiljaks jäänud.Laste veoks on juhil vajalik D-kategooria juhiluba. Lasterühmi vedaval bussil peab olema tunnusmärk ees ja taga. Kiirust on lubatud 90 km tunnis ja selle venitab bussijuhi sõnutsi välja küll.Seni on koolibussi pikim teekond olnud möödunud nädalal sõit Võrru ja Valka, mis teeb kokku umbes 1000 km. Koolibussi juhi tööpäev algab kl 7 ning tavaliselt on kl 17.30 kõik mudilased ilusasti kodus.

Veel artikleid samast teemast »