„Tähetunni“ tähed ka Saaremaale

Teisipäev, 28. november 2017.



Nädalavahetusel, 24.-25. novembril toimus Jõgeval 25. korda üleriigiline kooliteatrite festival „Tähetund“.



Tänavuse konkursi teema oli „Inimlugude ainus autor on üleni ergav elu...“ (B. Alver). Konkursil osales 16 truppi.



Krevera „Eluhelbed“ (juhendaja Rita Ilves) sai laureaaditiitli ja truppi tuli ka parima juhendaja preemia.



SÜG-i Kreisise (juhendaja Sirje Kreisman) etendus „Omajuur“ sai eripreemia etendust läbiva südamliku muusika eest.



Festivali grand prix läks Jõgeva Liblikapüüdjale etenduse „Kapten Oleander“ eest.

Etendusi hindas Akadeemia, kuhu kuulusid Garmen Tabor, Leelo Tungal, Kristiina Oomer, Maarius Pärn, Jaak Allik, Märt Treier, Margus Mikomägi, Rain Mikser.



