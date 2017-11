Kultuur

Vägilaste naised kohtusid Tartus

Teisipäev, 28. november 2017.



18. novembril tähistas Tartus tegutsev naiskoor Linda oma 25 aasta juubelit, kuhu oli kutsutud ka naiskoor Piret Saaremaalt.



Linda ja Piret kohtusid esmakordselt käesoleva aasta kevadel Kuressaares, mil võõrustajaks oli Piret. Sellel kokkusaamisel saigi koor kutse osaleda Linda juubelikontserdil.



Tartusse jõudes tegime pika sõidu järel esimesena söögipeatuse Vassilissa restoranis. Seejärel kiirustasime hotelli, vahetasime oma nn reisiriided esinemisriietuse vastu ja siis võttis buss kursi esinemispaika, laulupeomuuseumisse.



Vanemuise Seltsi vanas majas asuv klassitsistlikus stiilis laulupeomuuseum on ehitatud 19. sajandi esimesel poolel. Hoonel on Eesti kultuuris oluline tähendus – aastatel 1870–1903 tegutses seal Vanemuise Selts, kes pani aluse Eesti laulupidude traditsioonile. Majas etendati ka Eesti teatri sündi tähistavat Lydia Koidula rahvatükki „Saaremaa onupoeg”.



Kontsert toimus muuseumi kauni sisekujundusega saalis, mis mahutab ca 70 inimest. Linda esituses kõlanud laulud andsid läbilõike koori 25 tegevusaastast.

Piret võttis kontserdile kaasa killukese Saaremaast Albert Uustulndi „Popurrii merelauludest” näol, lisaks toodi kuulajateni koori esituses endise dirigendi Ülle Reinsoo sulest „Vihmasadu”. Pireti koori juhatas Marika Mets, kontsertmeister oli Katre Roolaht. Kõlanud laulud said sooja vastuvõtu osaliseks.



Kontserdile pandi pidulik lõpp ühislauludega – Peep Sarapiku (Gustav Ernesaksa varjunimi) „Ta lendab mesipuu poole” ja Raimond Valgre „Saaremaa valss”.



Pärast kontserti saime osa sünnipäevapoest ja tutvusime muuseumiga. Saime ülevaate maja ajaloost, laulupidudest, rahvusliku teatri sünniloost ja „kohtusime” ka papa Jannseni perega.



Pühapäeval külastasime ERM-i, kus giid tegi meile ülevaate Eesti kultuuriloost ja tutvustas soome-ugri rahvaste eluolu. Seejärel alustasime tagasiteed Saaremaale.



Reisilt ei puudunud ka naljakad vahejuhtumid, mis kuuluvad iga väljasõidu juurde.



Töine laulutegevus

Koos naiskooriga Karita toimus juunikuus kapiitlisaalis kooride kevadkontsert, osaleti Saare praostkonna vaimulikul laulupeol ja anti kontsert Püha Jakobi kirikus.



Naiskoori Piret tegevus on olnud töine, eriti novembrikuus, kus kõik nädalavahetused olid seotud esinemistega. Osalesime linna taidluskollektiivide Oma Pere Päeval, järgnes koori traditsiooniks saanud ürituse – isadepäeva kontserdi korraldamine ja esinemine, möödunud laupäeval osalesime koorilaulupäeval Kärla uues rahvamajas. Ootamas on jõuluesinemised.

