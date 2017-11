Kultuur

Virge Siiraku mood Raegaleriis

Teisipäev, 28. november 2017.



Autor: Ene Kallas Teisipäev, 28. november 2017. Virge Siirak on esiknäituse avamisel. Foto: Valmar Voolaid Kuressaare Raegalerii on võõrustanud paljusid kunstnikke, paljusid stiile paljude erinevate taiestega. Seekord on galerii moe ja mannekeenide päralt. Virge Siirak avas oma esiknäituse.



Pildid, mis kaunistavad Raegalerii seinu, on inspireeritud riietest, neist, mille looja on Virge Siirak. Raegalerii näitusel on esitletud üle 40 suuremõõtmelise landscape moefoto lisaks rõivaile, mis modellidel seljas.



Raegalerii kuraatori Lii Pihla sõnul on väike ime, et vahetult enne jõule, mis teatavasti on imede aeg, avatakse Virge Siiraku päris esimene näitus.



„Raegaleriis ei ole päris tavaline see, et avame inimese näituse, kellest varem suurt kuuldudki pole Ja päris ette me ei kujutanud, mis siia tulemas on,“ sõnas Lii Pihl näituse avamise sissejuhatuseks. „Ma loodan, et see näitus on heaks hüppelauaks kodusaarelt mujale.“



Virge Siirak on tegelenud selle konkreetse projektiga viis aastat. Näitus on tema sõnutsi ruumiline lisa raamatule, mille idee on pärit 2012. aastast.



Siirak on ehe näide sellest, et inimene on pärit lapsepõlvest, literaalses mõttes. Moelooja ema oli kasvatanud oma lapsi riiete ja kangaste keskel. Oma poes. Ema oli ikka öelnud, et käi poes ja mõtle endale riided selga. „See arendas loovust ja vabadust valida ise kangas,“ sõnas Siirak. Niisamuti õpetas see tähelepanu juhtima detailidele, näiteks nööpidele ja lukkudele, sellele, mis kuulub rõiva juurde. Ning seda, et rõivas sobiks teise rõiva, kottide, kingadega jne kokku. „Ma olen selle sees kasvanud,“ lisas Siirak.



Fotod on niisiis osa projektist. Selleks, et seda läbi viia, tuli ära õppida fotograafia. Ta rääkis veidi sellest, kuidas pildid on sündinud – loomulikus keskkonnas ja loomuliku valgusega. Raamat ise peaks tulema välja detsembris-jaanuaris.



Virge Siirak on sündinud Põhja-Eestis, Virumaal. Hoolimata suurepärastest eeskujudest oma suguvõsas ja sellest, et ta oli kooliajal hea joonistaja, ei valinud Virge õpinguteks kunstikooli, vaid on lõpetanud Kõrgema Usuteadusliku Seminari Tartus. Lisaks on ta end täiendanud kriisinõustamise, pedagoogika ja kaubanduse alal.



Juba kakskümmend aastat peab Virge Siirak oma kodukohaks aga Saaremaad. Ta tegutseb eraettevõtja ja vabakutselise kunstnikuna. Põhitööks on joonistamine ning käsil on oma kollektsiooni loomine, mis hõlmab autorikangaste loomist ja toodete disainimist.



Raegalerii näituse piltide temaatika on üles ehitatud Saaremaa loodusmaastikele, et tuua esile selle paiga erilisust ning veel säilinud metsikut ilu, mida ta sügavalt hindab ja armastab.



