Kultuur

Mitu hammast on kirjanikul suus?

Teisipäev, 21. november 2017.



Autor: Ene Kallas Teisipäev, 21. november 2017. Ilmar Tomusk esinemas Kuressaare õpilastele. FOTO: Valmar Voolaid Reedel kohtusid Saaremaa suuremad ja väiksemad raamatusõbrad lastekirjanik Ilmar Tomuskiga. Õigemini, Tomusk rääkis, noored kuulasid.



Kohtumine algas meeleolukalt. Sissejuhatuseks rääkis Tomusk küsimustest, mida talle on esitatud kohtumiste käigus. Selge ju, et neljasajale küsimusele ta lihtsalt ei jaksa vastata. Niisiis esitas ta väikese valiku lemmikküsimustest ja vastas neile. Sest mida ikka kirjanikult küsida? No näiteks seda, mitu hammast on kirjanikul suus – nagu kirjanikke oleks varustatud vähema või suurema hammaste arvuga kui teisi inimesi. Või et kui vana sa oled. Kurvastusega peab ta lisama igal aastal ühe ühiku.



Kirjanik rääkis ka sellest, et väiksena tahtis ta saada Pipi Pikksukaks. Miks? Sest et Pipi oli tugev ja tal oli kuldraha. Palju kuldraha. Ja kui ta väike oli, siis rahaga väga head lood peres just polnud. Aga jäätist võiks ju ikka saada? Ja mõelge, kui palju jäätist saab hulga kuldraha eest! Aga ainus võimalus, kuidas kindlaks teha, kas ta ikka on sama tugev kui Pipi, oli hobune üles tõsta.



Hobusega oli aga kehvasti. Teda lihtsalt ei saanud kortermajas pidada. Aga maal vanaema juures oli lehm. Ja vanaema ikka lüpsis teda. Niisiis küsis tulevane kirjanik vanaemalt, kas ta võib lehma samal ajal üles tõsta, kui teda lüpstakse, siis ehk lehm ei pane seda tähele. Vanaema ei lubanud, sest niimoodi võib lehm kinni jääda. Ja soovitas hoopis kass üles tõsta. Oligi tõestatud, et ta on vähemalt sama tugev kui Pipi või no peaaegu. Sest kassi ta tõsta jaksas.



Ta rääkis ka sellest, et tahtis saada emakeele ja kirjanduse õpetajaks, aga kirjand läks kehvasti. See oli ootuspärane, sest isegi kui ta kirjutas hästi, sai ta alati halbu hindeid. Sest õpetaja ei osanud tema huumorisoont hinnata. Aga lõpuks läks ikkagi nii, et pärast väikest seika kehakultuuri õppimisel andis ta paberid eesti filoloogiasse.



Tema esimesed ilukirjanduslikud lood on kirjutatud Vollist. Edasi läks lihtsalt kõik omasoodu. Sest Volli tegi palju asju, mis kõik tundusid absurdselt lõbusad ja naljakad. Vähemalt selles esituses, kuidas Ilmar Tomusk neid lugejale esitab.

Ta rääkis ka oma teistest raamatutest ja raamatusarjadest, peatudes kõige hilisemal, sarjal „Algaja ajaränduri seiklused“, mis tema sõnul on kõige huvitavam sari üldse, millega ta on tegelenud.



Tomusk on äärmiselt viljakas autor, talt on ilmunud üle 20 raamatu. Kultuurikeskuse saalis oli õpilasi kõikidest linna koolidest. Kirjanik jõudis ka Salmele ja käis Leisis. Turnee organiseeris Saare maakonna keskraamatukogu.

