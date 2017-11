Kultuur

Tornimäel etendub „Vandekohus“

Teisipäev, 21. november 2017.



Kolmapäeval esietendub Tornimäe rahvamajas näiteringi Tungal esituses „Vandekohus“.



„Me hakkasime seda õppima juba eelmisel sügisel,“ ütles Pöide valla kultuurijuht Krista Riik, kes ka ise lööb samas näiteringis kaasa. Esimese osaga käis trupp augustikuus ka külateatrite festivalil Pärnumaal Toris. Nüüd tuleb etendus välja tervikuna. Lavastus on kahes vaatuses.



Küsimusele, miks võiksid teatrihuvilised lavastust vaatama tulla, vastas Riik, et juba sellepärast peaksid kõik tulema, et see on hea tükk, mida on kaua ette valmistatud. „Ja muidugi ka see, et laval on kaksteist, mina kolmeteistkümnes, inimest, see on juba iseenesest suur asi. Seal on ka huumorit,“ kinnitas Riik.

Lavastaja on Krista Kütt. Mängivad Juhan Nemvalts, Meelis Lember, Raivo ja Kadri Kabur, Aare Trave, Anneli ja Ardo Vahter, Meelis Pärn, Ingrid Holm, Gerry Grünberg, Liis Kaal, Lea Laht, Krista Riik.



