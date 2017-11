Kultuur

Kaarma „ime“

Teisipäev, 14. november 2017.



Autor: Elina Trave, Kaarma Maanaiste Seltsi liige Teisipäev, 14. november 2017. Aili Salong Aino Kallasena. FOTO: erakogu Kaarma vanas koolihoones toimus sel sügisel üritus, mis oli pühendatud Aino Kallasele tema läheneva 140. sünniaastapäeva tähistamiseks.



Kaarma Maanaiste Selts otsustas ürituse pühendada lisaks Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale ja teha kingituse Soome Vabariigi 100 aasta juubeliks. Oli ju Aino Kallas eesti-soome kirjanik.



Et säiliks ja uueneks meie inimeste kultuurimälu, otsustasime korraldada koosviibimise, et meenutada Aino Kallast kui kirjanikku, luuletajat, ajakirjanikku (töötas Postimehes), ühiskonnategelast (Noor Eesti Ühing).



Asjaliku lühikokkuvõtte Aino Kallase elust esitas meie seltsi liige Elina Trave.

Eelkõige tahtsime meenutada Aino Kallast kui ema ja abikaasat oma mehele Oskar Kallasele. Temaga kohtus ta Oskari õpingute ajal Helsingi ülikoolis. Abielu Oskariga sidus ta Saaremaa ja Kaarma kandiga igaveseks ja sai inspiratsiooniallikaks tema loomingule.



Aino Kallas on nimetanud Soomet oma sünnimaaks, Eestit oma kodumaaks, aga Saaremaad oma Saatuse Maaks.



Ta kirjutab nõnda: „Kui ma sajandivahetusel (1900. a) vastabiellununa astusin Roomassaare sadamas maale, olin ma, tõsi küll, ilma selle tähendust veel mõistmata, astunud oma „Saatuse Maale“, selle maa kamarale. Tahaksin, et mu sulg oleks painduv ja õrnatundeline, et süda oleks täis armastust, kirjeldades Oskar Kallase sünni- ja lapsepõlvekodu – Kaarma köstrimaja.“



Et päev, mis oli pühendatud Aino Kallasele saaks veel täiuslikum, saabus meie keskele daam kaugest minevikust – Aino Kallas ise Aili Salongi kehastuses.

Ta jutustas loo, kuidas Aino meenutas oma esmakohtumist Oskariga, kirjavahetust ja abielu temaga, hoolitsust pere eest, truudust ja igavest armastust oma lähedaste vastu. Oskari viimased sõnad Ainole olid: „Armastan sind läbi haua igavesti.“



Aili Salongi esitus oli kaunilt südamlik, veenev ja liigutav. Aili esinemine Aino Kallasena mõjus väga emotsionaalselt ja läks hinge. Aitäh Aili Salongile ning suur tänu Tiiu Villsaarele, kes selle nauditava etteaste lavale aitas tuua.



Meie seltsi aukülaline Ellen Õnnis kasutas oma etteastes katkendeid Aino Kallase päevaraamatutest ning raamatust „Elukaaslane“. Selles raamatus räägib Aino sellest, kui tänulik on ta elu eest koos Oskariga, kes oli nagu „rahusadam“ – temale võis alati loota ja tunda ennast kaitstuna. Ta tundis, et ei ole ise suutnud Oskarile vastata samaga ja tundis tema ees auvõlga. Tänud Ellenile suurepäraste meenutushetkede eest!



Külalistena olid siia kutsutud Helsingi Aino Kallase Seltsi prouad Soile Holstikko ja Anita Kähkönen. Soile ja Anita on kollektsionäärid, kes koguvad Aino Kallase loomingut. Kaasas oli neil hulk raamatuid, mis erinevatel aegadel välja antud. Soile rääkis põnevalt nende saamislugusid. Anita luges katkendi Aino Kallase raamatust. Soile jutustas, kuidas tema sai kaasa aidata Aino Kallase eluloo uue versiooni väljaandmisele. Sel kevadel ilmus täiendatud elulooraamat „Aino Kallas – maailma südames“.



Aitäh Evi Vanemale, meie seltsi kauaaegsele aukülalisele! Tänu Evile sai kohtumine tegusate soome prouadega teoks. Evi rääkis lühidalt oma huvist äärmiselt huvitava Kallaste suguvõsa vastu.



