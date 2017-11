Kultuur

Leisist, sünnipäeva puhul

Teisipäev, 14. november 2017.



Reedel, 10. novembril tähistas Leisi keskkool oma sünnipäeva. 9. klass otsustas sünnipäevakingiks sisuga täita Vikipeedia märksõna „Leisi keskkool”, kus veel paar päeva tagasi oli kooli kohta kirjas vaid üks lause. Uusi märksõnu lisandub reede hommikust õpilaste kodukandi kohta veebientsüklopeediasse veelgi.



Leisi kooli koduleheküljelt saab kooli kohta piisavalt informatsiooni. Koolide nimetuste taga on Vikipeedias aga tihti kirjas vaid mõni lause või kuiv fakt. Leisi kooli 9. klassi õpilaste eestvõttel saab nende oma kooli kohta reede hommikust alates Vikipeediast teada nii kooli ajaloost kui hetkeseisust, sealt leiab kooli medaliga lõpetanute nimekirja ja direktorid, kes on kooli viimase enam kui poolesaja aasta jooksul juhtinud. Ära on märgitud ka huviringid ja eraldi esile tõstetud rahvatants, mis koolis on eriti heal järjel.



Reede hommikust alates on Vikipeediast leitavad ka sellised seni sealt puudunud märksõnad nagu Pamma rannakaitsepatarei, Leisi tuletõrjedepoo ja Triigi Filharmoonia. Olulist täiendust saab just ajaloo poole pealt Vikipeedias olev lehekülg Triigi sadama kohta. Eraldi märksõna kaudu on nüüd sealt leitav ka Ratla roosa tamm.



Autor: Leisi keskkooli 9. klassi õpilaste nimel, Karoli Mägi, Heleri Jalaka, Kaidi Ükskask Teisipäev, 14. november 2017.

