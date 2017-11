Kultuur

Soojad hinged Kihelkonna kirikus

Teisipäev, 07. november 2017.



Hingedepäeva kuuvalgel õhtul kogunes sadakond inimest Kihelkonna kirikusse kuulama viiuli ja akordioni kontserti.



Küünaldega kaunistatud kirikus mängisid Rein Orn ja Erki Aavik kauneid klassikaviise, mis kõigile kohalviibinuile hingelist kosutust ja soojust pakkusid.

Kontserdi kavas olid esindatud heliloojad Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Johannes Brahms ja Edward Elgar, aga ka sellised laiemale üldsusele vähem tuntud itaallastest heliloojad nagu Alfredo Volpi ja Enrico Toselli.



Enamasti esitati teoseid duona, kuid mõlemad mehed mängisid ka üksinda. Nii mõnigi kuulaja märkis pärast, et poleks iial uskunud, et algselt orelile kirjutatud Bachi teosed nii hästi akordionil kõlavad. Rein Orn ise sõnas, et „eks see paras pusimine on, kui tahta sellise meistri nagu Bach muusikat akordionile seada”. See oli põnev ja hariv kogemus igal juhul.



Erki Aaviku viiulisoolod täitsid kiriku aga kirgaste helidega, mis viisid mõtted kallite ja lähedaste hingede juurde. Tema sõrmeosavust sai rahvas nautida, hoolimata külmadest temperatuuridest, mis viiulimängimise päris keeruliseks muutsid.



Autor: Anneli Tarkmeel Teisipäev, 07. november 2017.

