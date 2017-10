Kultuur

Folk linnateatris

Teisipäev, 31. oktoober 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Neljapäeval, 2. novembril kõlab Kuressaare Linnateatri Valges saalis folkmuusika. Esineb hinnatud folgiansambel Rüüt, teda soojendab neidude viiulitrio Kirju.



Rüüt koosneb neljast liikmest, kes on tänaseks ühiselt tegutsenud viis aastat. Kuigi ansambel toetub oma loomingus eesti pärimusmuusikale, ei piiritle Rüüt ennast mõne konkreetse žanriga, vaid hoiab avatuna kõik uksed.



“Tänu sellele on iga lugu isemoodi karakteriga ja viib kuulaja rändama ainult talle omasele helimaastikule. Lisaks pärimusmuusika töötlustele esitab ansambel ka iga ansambliliikme sulest pärit omaloomingut. Rüüdi helikeele tugevaks ilmestajaks on ainulaadse Teppo-tüüpi lõõtspilli kasutamine uuenduslikes võtetes ansambli meesliikmete poolt. Rüüdi naisvokaalid on aga äratuntavad oma nüansirikka kõla poolest, sest oskuslikult kombineeritakse nii jõulist regilaulu kui ka sillerdavaid ja peeneid mitmehäälsusi,” kõneles muusik Leana Vapper-Dhoore.



Ansamblis Kirju on kolm noort viiuldajat – Helina Sommer, Juuli Kõrre ja Maria Mänd. Nad on leidnud päris oma ühise keele pärimusmuusikas. Nii traditsioonilisi meloodiaid mängides kui iseendi loodud pärimuslikku omaloomingut esitades liiguvad kolm poognat kadestamisväärselt kaunis üheshingamises. Autor: MM Teisipäev, 31. oktoober 2017.Rüüt koosneb neljast liikmest, kes on tänaseks ühiselt tegutsenud viis aastat. Kuigi ansambel toetub oma loomingus eesti pärimusmuusikale, ei piiritle Rüüt ennast mõne konkreetse žanriga, vaid hoiab avatuna kõik uksed.“Tänu sellele on iga lugu isemoodi karakteriga ja viib kuulaja rändama ainult talle omasele helimaastikule. Lisaks pärimusmuusika töötlustele esitab ansambel ka iga ansambliliikme sulest pärit omaloomingut. Rüüdi helikeele tugevaks ilmestajaks on ainulaadse Teppo-tüüpi lõõtspilli kasutamine uuenduslikes võtetes ansambli meesliikmete poolt. Rüüdi naisvokaalid on aga äratuntavad oma nüansirikka kõla poolest, sest oskuslikult kombineeritakse nii jõulist regilaulu kui ka sillerdavaid ja peeneid mitmehäälsusi,” kõneles muusik Leana Vapper-Dhoore.Ansamblis Kirju on kolm noort viiuldajat – Helina Sommer, Juuli Kõrre ja Maria Mänd. Nad on leidnud päris oma ühise keele pärimusmuusikas. Nii traditsioonilisi meloodiaid mängides kui iseendi loodud pärimuslikku omaloomingut esitades liiguvad kolm poognat kadestamisväärselt kaunis üheshingamises.

Veel artikleid samast teemast »