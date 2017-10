Kultuur

Sõnaränd Kuressaarde

Teisipäev, 31. oktoober 2017.



Teisipäeval, 7. novembril kell 11 esinevad XIV kirjanike tuuri „Sõnaränd. Eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes“ raames Saare maakonna keskraamatukogu lugemissaalis Eva Koff, Jan Kaus, Tarmo Teder ja Urmas Vadi.



Kõigilt neilt autoritelt on 2017. ilmunud raamat, mõnel ka kaks.



Kirjanike tuuri korraldajad on Eesti Kirjanike Liit, Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing.

