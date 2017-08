Kultuur

"Nurjatut saart" etendatakse taas

Teisipäev, 22. august 2017.



31. oktoobril ning 1. novembril saab Rein Rannapi rokkooperit "Nurjatu saar“ uuesti näha, sest suurejooneline teos tuleb ettekandmisele ka Nordea kontserdimajas.



Kuna publiku huvi osutus seoses Eesti säravamaid tähti ning tuntumaid autoreid koondava suurteosega tohutult suureks, oldi juba aegsasti kindlad, et etendused 2017. aasta Saaremaa ooperipäevadel ei jää viimaseks.



Eesti Kontserdi juht Jüri Leiten nentis, et septembri alguses lähevad piletid müüki. „Toome rokkooperi lavale, kui see on inimestel veel värskelt meeles,“ lausus Leiten.

Esialgu on paika pandud kaks etenduse kuupäeva, kuid vajadusel antakse ka lisaetendus. “Olen kindel, et Tallinnas on võimalik rohkem kohti välja müüa kui Kuressaares,“ nentis rokkooperi autor Rein Rannap.



Rannap sõnas, et paljudel mandri inimestel ei olnud võimalik pikka reisi Saaremaa ooperipäevadele ette võtta. „Näiteks Lõuna-Eesti inimestele on Kuressaare ikka väga kauge koht,“ nentis muusik.



Teises paigas etendamine Rannapi hinnangu kohaselt olemuslikke ega põhimõttelisi vastuolusid ei tekita. „Oopereid on sajandeid ette kantud erisugustes kohtades, erinevatel lavadel, sadades keeltes ning paljude erinevate koosseisudega,“ märkis ta.



