Kultuur

“Julia ja Romeo” teatris

Teisipäev, 22. august 2017.



Septembri alguses saab Kuressaare Linnateatris näha Eesti Draamateatri esituses W. Shakespeare’i ainetel valminud lavastust „Julia ja Romeo“.



Autorid on Lauri Sipari ja Liisa Urpelainen. Lavastus on rühmatöö. Kunstnik on Inga Vares, tõlkinud Maimu Berg. Mängivad Kersti Kreismann ja Martin Veinmann.

Shakespeare’i tragöödias peavad teismelised armunud põgenema, kuid see plaan lõpeb sünges hauakambris surmaga, sest vaid nii saab võrsuda legend kõikvõimsast armastusest. Kuid kuidas oleks see maailmakirjanduse kuulsamaid armastuslugusid lõppenud siis, kui noorte põgenemisplaan oleks õnnestunud?

