Kultuur

Kuues Vaba Rahva Laul Intsikurmus

Teisipäev, 22. august 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Laupäeva õhtul toimus Põlvas Intsikurmus Eesti taasiseseisvumispäeva auks korraldatud üritus Vaba Rahva Laul, mille repertuaaris olid eestikeelsed laulud ühendkoori ja tuntud solistide esituses.



Üles astus hulk soliste, teiste seas Boris Lehtlaan, Siiri Sisask ja Saaremaalt pärit Grete Paia. Samuti Saaremaa noored laulupoisid Carlos Liiv ja Oliver Leppik ning saare juurtega laulja ja näitleja Kalle Sepp.



“Kõik olid kohal, lauljad ja koorid, kuid vastupidiselt ilmateatele tuli ikkagi vihma,” möönis Vaba Rahva Laulu peakorraldaja, saarlane Ülo Kannisto (pildil) Meie Maale. Ta lisas, et kuna läbiümbruses sadas juba enne vihma, siis kindlasti oli vihmase ilma tõttu publikut vähem. “Muidugi hoidsin hinge kinni, sest äikest oli, kõlarid raksusid ja mul oli pinge kogu aeg peal. Väga kahju oleks olnud, kui üritus oleks pooleli jäänud,” rääkis Kannisto, rõõmustades samas, et lõpuni pidasid vapralt vastu nii tehnika, esinejad kui publik. “Tuleb välja, et eestlased on ikka tõeliselt kanged tegelased, seda muidugi heas mõttes. Ei äike ega midagi pidu riku,” kinnitas Kannisto, kelle sõnul oli muidugi võimalik, et rahvast hoidis koos just lauljate valik ja muidugi ka repertuaar. Sinimustvalged lipud kõuemürinas, see tekitas kõik kuidagi teistmoodi tunde.



Vaba Rahva Laul tõi osalejaid kokku, nagu tavaliselt, tuhande ringis. Esmakordselt astus lavale Jaak Joala lapselaps Carmen Joala, kes esitas igihaljaid laule oma vanaisa repertuaarist. Enne Carmenit oli laval aga Kalle Sepp, kes laulis hitte Ruja repertuaarist.



Kannisto sõnul tegi meele eriti rõõmsaks, et publiku seas oli ka mitmeid saarlasi. “Mul oli hea meel ja soe tunne neid näha,” kinnitas ta. Seda, kui palju publikut sedakorda koos oli, ei osanud Kannisto eile veel öelda, kuid pakkus, et kindlasti paari tuhande ringis.



Järgmine Vaba Rahva Laul toimub tuleval aastal täpselt Eesti südames, Paide vallimäel, ja seda 19. augustil. Siis toimub lauluüritus “Eesti Vabariik sada” ürituste raames. Seekord kaunistas laulupidu tantsudega Põlvamaa vahva segarahvatantsurühm Põlva Päntajalad. Autor: Ivika Laanet-Nuut Teisipäev, 22. august 2017.Üles astus hulk soliste, teiste seas Boris Lehtlaan, Siiri Sisask ja Saaremaalt pärit Grete Paia. Samuti Saaremaa noored laulupoisid Carlos Liiv ja Oliver Leppik ning saare juurtega laulja ja näitleja Kalle Sepp.“Kõik olid kohal, lauljad ja koorid, kuid vastupidiselt ilmateatele tuli ikkagi vihma,” möönis Vaba Rahva Laulu peakorraldaja, saarlane Ülo Kannisto (pildil) Meie Maale. Ta lisas, et kuna läbiümbruses sadas juba enne vihma, siis kindlasti oli vihmase ilma tõttu publikut vähem. “Muidugi hoidsin hinge kinni, sest äikest oli, kõlarid raksusid ja mul oli pinge kogu aeg peal. Väga kahju oleks olnud, kui üritus oleks pooleli jäänud,” rääkis Kannisto, rõõmustades samas, et lõpuni pidasid vapralt vastu nii tehnika, esinejad kui publik. “Tuleb välja, et eestlased on ikka tõeliselt kanged tegelased, seda muidugi heas mõttes. Ei äike ega midagi pidu riku,” kinnitas Kannisto, kelle sõnul oli muidugi võimalik, et rahvast hoidis koos just lauljate valik ja muidugi ka repertuaar. Sinimustvalged lipud kõuemürinas, see tekitas kõik kuidagi teistmoodi tunde.Vaba Rahva Laul tõi osalejaid kokku, nagu tavaliselt, tuhande ringis. Esmakordselt astus lavale Jaak Joala lapselaps Carmen Joala, kes esitas igihaljaid laule oma vanaisa repertuaarist. Enne Carmenit oli laval aga Kalle Sepp, kes laulis hitte Ruja repertuaarist.Kannisto sõnul tegi meele eriti rõõmsaks, et publiku seas oli ka mitmeid saarlasi. “Mul oli hea meel ja soe tunne neid näha,” kinnitas ta. Seda, kui palju publikut sedakorda koos oli, ei osanud Kannisto eile veel öelda, kuid pakkus, et kindlasti paari tuhande ringis.Järgmine Vaba Rahva Laul toimub tuleval aastal täpselt Eesti südames, Paide vallimäel, ja seda 19. augustil. Siis toimub lauluüritus “Eesti Vabariik sada” ürituste raames. Seekord kaunistas laulupidu tantsudega Põlvamaa vahva segarahvatantsurühm Põlva Päntajalad.

Veel artikleid samast teemast »