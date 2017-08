Kultuur

Kaarma öölaulupidu kannab traditsioone

Teisipäev, 22. august 2017.



Autor: Vilma Rauniste Teisipäev, 22. august 2017. 16. korda toimunud Kaarma öölaulupidu pakkus positiivseid emotsioone nii esinejaile kui publikule. Vasakul ootavad esinemisjärge Kaarma Karguse tantsijad. FOTO: Vilma Rauniste Reedel, 18. augustil toimus 16. Kaarma öölaulupidu. Nagu ikka, algas see kiriku- kontserdiga. Võrratu elamuse andsid seekord Maria Listra ja Mihkel Mattisen. Marial oli see tema sõnul esimene kirikus laulmine.



Kaarma maalinnal süttis aga selle suve viimane lõke. Kuna Kaarma öölaulupidu on alati pühendatud Eesti iseseisvuse taastamisele, ütles sellekohase avasõna Lääne-Saare vallavolikogu esimees Urmas Lehtsalu. “1991. aasta 20. august oli see päev, mil tolleaegne ENSV Ülemnõukogu võttis vastu deklaratsiooni, kus oli kirjas, et meie, eesti rahvas, tahame ja suudame olla iseseisev ja taastada kõik selle, mis loodi juba tükk aega varem. Eestlased on üks huvitav rahvas, meid on küll vähe, aga meil on oma emakeel, meil on oma emakeelne kooliharidus ja oleme üks väikerahvastest maailmas, kes suudab ka kõrgharidust anda emakeeles. Mul on hea meel, et vaatamata heitlikule ilmale oleme ikka siin, Kaarma maalinnal, ja tähistame seda lähenevat sündmust,” rääkis Urmas Lehtsalu.



“See aeg on olnud põnev, oleme suutnud palju asju ära teha. Kui me seda suvegi vaatame, siis kindlasti oli kiiduväärt tegemine laulu- ja tantsupidu, eelkõige väärivad kiitust need noored, kes võtsid julguse kokku ja korraldasid Vabaduse väljakul oma tantsupeo, andes ilma trotsides vahva kontserdi.



Laulukaare all toimuv kinnitas sama, seda, et noored ei ole hukas. Nad kannavad edasi samu väärtusi, mida on neile kaasa antud kodust, emalt-isalt, vanaemalt-vanaisalt, tädilt-onult... Järelikult on meil suur vaimuvara, mida edasi anda.”



Lehtsalu jätkas oma juttu valla kultuurilainel, rääkides sellest, et Kärla sai tänavu uue klubi. Järgmisel aastal loodetakse rõõmu tunda Aste kultuurimajast, kus saab olema enam ruumi. “Oleme olnud hästi töökad ja ühtehoidvad. Hea öölaulupiduline, soovin sulle ilusat olemist ja kaasalaulmist!”



Üle kahe tunni kestnud laulupidu sai alata, seekord lauljatar Kaire Vilgatsi eestlaulmisel ja vedamisel. Ühislaulmise vaheaegu ilmestasid valla taidlejad, Kai Kiige juhendatav Kaarma Kargus ja Kalle Kadariku Nasva segarühm Pööris.



Sekka esines Tallinna ITL Kolledži segakoor Rasmus Laksi jt juhendamisel. Seda kõike sel päeval sünnipäeva tähistanud Ain Kivilo saatebändi saatel.

