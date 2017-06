Kultuur

Kolmeteistkümnes Saaremaa orelifestival

Teisipäev, 13. juuni 2017.



Klassikalise muusika festival “Helisevad Saaremaa orelid 2017” toimub kolmeteistkümnendat aastat. Seekord on kontserdid planeeritud 4.–8. juulini viide Saaremaa väärikasse kirikusse: Karja, Valjala, Mustjala, Kaarma ja Kuressaare Laurentiuse kirik. Festivali kontserdid on saarlastele ja Saaremaa külalistele tasuta.



Oodatud vabatahtlikud annetused lähevad nende orelite renoveerimiseks ja kirikute toetuseks, kus festivali kontserdid toimuvad.



Festivali tutvustamiseks antakse taas välja voldik kolmes (eesti, inglise, soome) keeles ning trükitakse plakatid ja kontserdikavad, kus tuuakse selgelt esile festivali toetajad.



Voldikuid levitatakse tasuta Tallinnas, Saaremaal, Pärnus ja Haapsalus turismi ja kontsertidega seotud paikades. Samuti on festivali toetajad aastaringselt meie kodulehel www.helisevadorelid.ee esindatud oma logo ja veebiaadressiga.



