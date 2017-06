Kultuur

Futu Muhu 2017 – sada aastat

Teisipäev, 13. juuni 2017.



Reedel, 14. juulil avatakse EKL Muhu Kunstitalus kunstifestival „Futu Muhu. Sada aastat. 2017“ ja see kestab 15. juulini.



Festival kuulub EV100 kunstiprogrammi „Sada kunstimaastikku“. Festivali avapäev on pühendatud performance’ile ja muusikale, teine päev videoesitlustele ja publikuintervjuudele.



Festivali jooksul valminud ja festivalil esitletud teostest toimub ülevaatlik näitus „Cest la Vie“ Pariisis Prantsusmaal 3.–8. oktoobrini.



Festival on pühendatud ajaloole, täpsemalt 20. ja 21. sajandile, mis Kunstitalu hoonetest märkamatult mööda libisesid. Esitleme kunstnike hinnanguid aastatel 1901–2017 toimunud sündmustele, isiklikult oluliseks tunnistatud faktidele, üldistele huvipakkuvatele tendentsidele ning rahvusvahelistele arengutele.



Video ja performance'i formaadis ülevaateid, väljavõtteid, tõlgendusi, uuslavastusi, ümbersõnastusi, taasesitlusi ehk erinevaid kunstikeskseid lähenemisi möödunud aastasajale Eestis, Euroopas ja maailmas.



Mida kunstnikud muudaksid, millise revolutsiooni korraldaksid? Mis tegelikult toimus 20. ja 21. sajandil, millised visioonid jäid teostamata? Need on küsimused, millele kunstnikud festivali raames vastuseid otsivad.

Festivali kuraator on Tiiu Rebane.



Osalevad kunstnikud: muusika – Jimi Tenor (Soome); Juhan Vihterpal, Waldemar (Eesti). Performance – Noolegrupp, Hannah Harkes, Mari Prekup, Meeland Sepp, Tsirkus-Kunst-Teater Põleva Kaelaga Kirjak, Taave Tuutma, Kaarel Kütas (Eesti); Jana Zatvarnicka (Slovakkia), Project Heroina (Eesti/Portugal). Video – Azsacra Zarathustra, Alexander Morozov (Venemaa); Roope Ahola, Tuomo Kangasmaa (Soome); Karl-Kristjan Nagel, Merle Luhaäär, Leila Lükko, Tiiu Rebane (Eesti).



Usutavalt on EKL Muhu Kunstitalu üks Nõmmküla vanemaid talukohti ja võimalik, et siin oli juba orduajal Marcus Vstalle talu. Kunstitalu asetseb Muhu saare põhjarannikul, tänapäeva mõistes maailma äärel.



Siinses vaikses rannakülas asuvas arhailises keskkonnas oleme mõtteliselt tagasi Eesti algupäras. Hoonetele märgitud aastanumbrid kinnitavad aja peatumist talus aastal 1901.



