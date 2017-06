Kultuur

Saikla veski ärkas ellu

Teisipäev, 13. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ene Kallas Teisipäev, 13. juuni 2017. Pärast väikest kohvikupausi oli esinemisjärg vendade Ränkade käes. FOTO: Kaur Aaso Reedel ärkas Saikla vana veski ellu. Rahvast oli üllatavalt palju, arvestades, et tegu oli luulele ja luulesõpradele mõeldud üritusega.



Muidugi, kandled ja vendade Ränkide muusika andis palju juurde. Ehk tegu ei olnud pelga muusikalise aktsendiga, vaid kogu õhtu moodustas ilusa, harmoonilise terviku. Alates luulest, lõpetades laulude ja kanneldega.



Miks üldse sest juttu teha? Nimelt on äärmiselt haruldane, kui luuleõhtule koguneb rohkem kui kümme inimest. Ning väga hästi läheb siis, kui valdava osa publikust ei moodusta sõbrad ja tuttavad. Omasid tuleb ju ikka toetada.



Tundus, et need, kes kohale tulid, jäid üritusega ka rahule. Seda enam, et lisaks meelelahutusele pakuti ka kergeid suupisteid äärmiselt kerge raha eest.



Sellistes kohvikutes käiks teinekordki. Kus hinnad taskukohased ja söögid maitsvad.



Luulekavas astusid üles Merily Porovart, Sigrid Osa, Arnek Grubnik, Madis Sinimets ja allakirjutanu, kanneldasid Sigrid Vinn, Miina Hõbenael, Ann Kärner ja Irma Jäe. Risto ja Renat Ränk laulsid omaloodud laule, mis kõik veidi või veidi rohkem romantilised. Õhtu edenedes said need, kes tundsid pillide vastu huvi, neid veidi sõrmitseda.



Kõik need, kes esitasid luuletusi, olid väga omanäolised. Kui kaks neist – Sigrid Osa ja Krafinna – lugesid oma tekste vaheldumisi, andes niimoodi nii oma kui teise tekstile üleminekuid ja varjundeid, siis Arnek valis kunstilisema tee. Ta nimelt oli kirjutanud plasttopsidele oma mõtteid üles ja luges neid ette. Üks pikem oli ka, 1984, mis rääkis proosaluuletuse vormis sellest, kuidas ta tajus seda aastat. Madis Sinimets esitas värvikat „kräppi“, mis ei mõjunudki nii provokatiivselt, kui oleks sõnade ja temaatika järgi võinud arvata. Võib-olla oli asi ka selles, et veski õhustik mõjus leebena… Merily ise esitas oma tekste peast. Ta palus publikul öelda teemasid ja selle järgi selekteeris ta oma peas vastavasisulise teksti. See oli huvitav – kuidas mõte töötab ja mis millega haakub.



Veskisse mahtus tol õhtul 79 inimest – publik koos esinejatega. Ja seega on kõige kõigem korraldaja ehk Merily Porovart ära teeninud ühe suure ja tugeva kummarduse. Nii tegijatelt kui publikult. Vähemalt. See on vägitegu, mis väärib kordamist. Muidugi, kandled ja vendade Ränkide muusika andis palju juurde. Ehk tegu ei olnud pelga muusikalise aktsendiga, vaid kogu õhtu moodustas ilusa, harmoonilise terviku. Alates luulest, lõpetades laulude ja kanneldega.Miks üldse sest juttu teha? Nimelt on äärmiselt haruldane, kui luuleõhtule koguneb rohkem kui kümme inimest. Ning väga hästi läheb siis, kui valdava osa publikust ei moodusta sõbrad ja tuttavad. Omasid tuleb ju ikka toetada.Tundus, et need, kes kohale tulid, jäid üritusega ka rahule. Seda enam, et lisaks meelelahutusele pakuti ka kergeid suupisteid äärmiselt kerge raha eest.Sellistes kohvikutes käiks teinekordki. Kus hinnad taskukohased ja söögid maitsvad.Luulekavas astusid üles Merily Porovart, Sigrid Osa, Arnek Grubnik, Madis Sinimets ja allakirjutanu, kanneldasid Sigrid Vinn, Miina Hõbenael, Ann Kärner ja Irma Jäe. Risto ja Renat Ränk laulsid omaloodud laule, mis kõik veidi või veidi rohkem romantilised. Õhtu edenedes said need, kes tundsid pillide vastu huvi, neid veidi sõrmitseda.Kõik need, kes esitasid luuletusi, olid väga omanäolised. Kui kaks neist – Sigrid Osa ja Krafinna – lugesid oma tekste vaheldumisi, andes niimoodi nii oma kui teise tekstile üleminekuid ja varjundeid, siis Arnek valis kunstilisema tee. Ta nimelt oli kirjutanud plasttopsidele oma mõtteid üles ja luges neid ette. Üks pikem oli ka, 1984, mis rääkis proosaluuletuse vormis sellest, kuidas ta tajus seda aastat. Madis Sinimets esitas värvikat „kräppi“, mis ei mõjunudki nii provokatiivselt, kui oleks sõnade ja temaatika järgi võinud arvata. Võib-olla oli asi ka selles, et veski õhustik mõjus leebena… Merily ise esitas oma tekste peast. Ta palus publikul öelda teemasid ja selle järgi selekteeris ta oma peas vastavasisulise teksti. See oli huvitav – kuidas mõte töötab ja mis millega haakub.Veskisse mahtus tol õhtul 79 inimest – publik koos esinejatega. Ja seega on kõige kõigem korraldaja ehk Merily Porovart ära teeninud ühe suure ja tugeva kummarduse. Nii tegijatelt kui publikult. Vähemalt. See on vägitegu, mis väärib kordamist.

Veel artikleid samast teemast »