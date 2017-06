Kultuur

Aeg on maa – vesi ühendab maid

Teisipäev, 13. juuni 2017.



Autor: Ene Kallas Teisipäev, 13. juuni 2017. Kaja Tooming Buchanan koos abikaasaga näituse avamisel. Vesi on oluline teema, vesi on see, mis ühendab nii maid kui meeli. FOTO: Tambet Allik Alates eelmise nädala lõpust on Kuressaare Raegaleriis avatud Kaja Tooming Buchanani näitus, mis peegeldab aja liikumist. Seismist. Kohalolu. Aeg seisab, aga ka seismises on liikumine. Olevikus, tulevikus, minevikus. „Time Is the Country“.



Näituse juhatas sisse raegalerist Lii Pihl. Tema sõnul ei vaja Kaja Tooming Buchanan suuremat tutvustamist. „Tegemist on oma kodusaare inimesega, kes on siin üles kasvanud ning läinud laia ilma oma unistusi täitma,“ sõnas ta. „Kui Kaja tegi siin Raegaleriis esimese näituse, 1996. aastal, oli ta veel õppiv-arenev tekstiilikunstnik. Kõik oli väga minimalistlik, aga ta tekitas kohe elevust. Tekitas küsimusi – mis ta mõtleb, kes ta selline on? Tal oli peatäis unistusi ja tänaseks päevaks on hea tõdeda, et paljud neist on täitunud. Mitte kõigiga ei lähe nii.“



Lii Pihl rääkis ka sellest, et koos on tehtud mitmeid näitusi. „Need on olnud väga kiired, väga intensiivsed perioodid, kui oleme näitusi üles pannud,“ ütles ta. Ta meenutas hea sõnaga näitust, kus kunstnik oli näidanud tekstiili võimalusi. See olnud väga menukas.



„Igal maal on oma ajatunnetus,“ sõnas Lii Pihl, rääkides sellest, millest on inspireeritud tänavuse näituse pealkiri. Eestlased ütlevad küll, et ajal on alati kiire, aga aega tuleb enda jaoks leida. Tuleb üles otsida see, mis on sinu jaoks õige. „Ma usun, et Kaja on vähemalt selle poole teel või sinna jõudmas,“ ütles raegalerist.



Kaja Tooming Buchanan sõnas, et tema meelest on Kuressaare Raegalerii üks ilusamaid näitusesaale. Ta rääkis ka sellest, kuidas näitus on koostatud, sealhulgas Shanghaist, kus eksisteerivad koos vana ja uus.



„Kuna ma olen Saaremaalt pärit, siis vee tähendus on mulle oluline. Kogu näitust hoiabki koos vee teema. Vesi kui oluline sümbol,“ sõnas kunstnik. „Hiinas on ta elu sümbol, jõud ja seksuaalsus.“ Sõrve sääre tipp on tema jaoks kuidagi nagu maailma lõpp, aga samas sealt ka algab maailm. Kõik võimalused on avatud, kõik on justkui piiritu.



Vastandiks sellele on kogu näituse üks efektsemaid piltide kollektsioone, mis sisaldab rohelise veega Chicagot. Ainult kord aastas värvitakse jõgi rohelist värvi, ja see on tõeliselt eriline.



Ta märkis ka seda, et ta ei lõika ega töötle ühtegi oma pilti. Nii nagu kaader on, nii jääb.



Eluloolist



Saarlasest kunstnik disainer ja teadlane lahkus pärast keskkooli lõpetamist Kuressaarest, et minna õppima Tallinna kunstiülikooli disaini ja tekstiili. Õpingud viisid ta Eesti pealinnast edasi Göteborgi ülikooli, kus ta 2007. aastal kaitses oma disainialast doktoritööd “Toward a Poetics of Fibre Art and Design”.



Doktoritöö eesmärk oli saavutada kaks ülesannet samaaegselt: luua kunstitöö, mis on esteetiliselt nauditav ruumis, aga samal ajal funktsionaalne. Ta kaitses oma teadustööd Jonseredi mõisas, luues sinna kolm funktsionaalset kunstiteost. Magistritöö kaitses Buchanan sama ülikooli kunstiteaduste kateedri juures.



Samuti on tal diplom EKA tekstiilikunsti erialalt. Professor Buchanan elab ja töötab USA-s ja Hiinas. Ta on disaini professor Tongji ülikooli disaini ja innovatsiooni kolledžis Shanghais Hiinas. Lisaks on Buchanan Experience Design Lab’i direktor. Ta on töötanud professorina USA-s ja Hiinas, lisaks külalisprofessorina Itaalias, Mehhikos, Taanis, Eestis ja mujal maailmas. Samuti on ta läbi viinud töötubasid ja pidanud loenguid üle maailma.



Kaja Tooming Buchanani varasemad näitused siinmail on toimunud aastatel 1996 („Eluring“), 1999 („Sügis 1999“) ja 2003 („Backside“).

