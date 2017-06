Kultuur

Metsmildeberg: kummaliselt elusad maskid ja pildid piltides

Teisipäev, 06. juuni 2017.



Autor: Ene Kallas Teisipäev, 06. juuni 2017. Olavi Pesti juhatas näituse “Metsmildeberg” sisse. Paremal Jüri Mildeberg. FOTO: Meriliis Metsamäe Nädalajagu on Kuressaare linnuse keldrisaalis ülal olnud kunstnikepaari Piret ja Jüri Mildebergi näitus “Metsmildeberg”.



Pärast Olavi Pesti üsna põhjalikku sissejuhatust sai sõna Jüri Mildeberg. Näitus on avatud kuu aega ja selle aja jooksul peaks väljapanek koguma vähemalt 10 000 külastajat, arvas Olavi Pesti.



“Ma arvan, et näitus sobitub siia imehästi,” ütles Mildeberg. “Nad nagu peakski siin olema. Kodus mul sellist keldrit ei ole. Küll oleks lahe, kui oleks.”



Ükski teos ei ole kunstniku sõnutsi tähtsam kui teine. “Kõik on üsna pika aja jooksul tehtud. Igapäevaselt tegelen ma maalimise ja joonistamisega, ja see kõik, mida siin näete, on tehtud siis, kui tööpäev on läbi saanud. Õhtuti. See on hobi, kõige puhtam kunst.”



Näitus on ülimalt fantaasiarikas, detailirohke, natuke isegi kõhedusttekitav. Selline, et kui liiga kauaks ajaks jääd Jüri Mildebergi maskidega ühte tuppa, võid hakata nägema varjudes asju, mida seal enne ei olnud. Või noh, oli, aga sina neid lihtsalt ei näinud…



Jüri Mildebergi maskid… hea küll. Nimetagem siis neid lihtsaks. Aga need näod on elusad, elusamad kui tohiks ükski mask olla. Ilmselt mängivad siin oma rolli klaassilmad ning ehk ka materjal, millest maskid on valmistatud. Või siis raamistus. Klaaskapid, alused, maske ümbritsevad pisikesed pildid.



Muuseumi keldrisaali sobivad need maskid ning Piret Mildebergi fantaasiarohked pildid, mis nagu polegi pildid, vaid iga teos on justkui omaette pildikogu, ideaalselt. Niimoodi lausa, et praegu on raske ette kujutada seda saali ilma Mildebergide loometa. Kui ei usu, minge kohale ja vaadake. Pettuma ei pea.



Teosed on mitte ainult fantaasiarikkad, vaid ka mängulised, elulised, naljakad, värvikad, aga ka veidi traagilised. Kõhedad. Huvitavad, kindlasti.



Nii mõnigi kord veavad ka kõige sõnaosavamat inimest sõnad alt, mis siin rääkida siinkirjutajast. Miks ka mitte, võiks ju kirjutada igast maskist, igast teosest pika ja kirjeldava, sõnadest koosneva pildi ja igav see ilmselt ei oleks.



Peamiselt kirjeldamise protsess. Küll aga kaotaksid needsamad teosed midagi, sest igas neis on lugu, mis vestab midagi inimese peas, kes neid vaatab. Niisiis, sõnad veavad alt… Silmad – mitte alati.



Näituse avamise auks olid korraldamisega seotud inimesed endale maskid pähe tõmmatud. Valged veneetsia maskid, pikkade ninade ja ilmekate joontega.

