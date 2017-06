Kultuur

Kassid, varesed ja muud

Teisipäev, 06. juuni 2017.



Autor: Ene Kallas Teisipäev, 06. juuni 2017. FOTO: Ene Kallas Alates eelmise nädala lõpust on Kuressaare kultuurikeskuse saal naivismi päralt – autoriteks kunstnikest abielupaar Marja-Muusa Hämäläinen (1950) ja Timo Hämäläinen (1951).



Näitus “Ühine teekond” on väga harmooniline. Mõlema kunstniku tööd justkui täiendavad teineteist. Timo oma on võib-olla ehk rohkem see, mida ka tavapärases mõttes saab nimetada kunstiks, Marja-Muusa aga pigem n-ö metsik talent. Natuke lihtsam, kindlasti rõõmsameelsem ja mitte niivõrd kinni kujundlikkuses.



Sinine ja punane



Kunstnikud kasutavad valdavalt primaarvärve, toonidega väga ei pinguta. Siiski, Timo töödes on ka seda – üleminekuid erinevatelt värvidelt. Marja-Muusal ei ole seda pea üldse. Timo kasutab tumedamaid toone, valdavalt sinist ja punast, Marja-Muusa sinist ja rohelist. Mõlema juures on aeg-ajalt ka kollaste-oranžide kombinatsioonidega töid.



Marja-Muusa tööd ei ole ehk nii programmilised, Timo on aga väga selge temaatikaga – väljatöötatud inimtüübid, mis otseselt nagu ei meenutagi inimesi, pigem on see kujutluspilt inimesest, ja talle meeldivad kassid, varesed ja muud väiksemad linnud.



Pildiallkirjad on paljuütlevad. Näitus jääb avatuks kuni 4. juulini.

