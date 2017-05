Kultuur

Et Suumani Sassist vestelda

Teisipäev, 30. mai 2017.



Autor: Ene Kallas Teisipäev, 30. mai 2017. Suumani Sassist (pildil) räägitakse Lääne-Saaremaal, Kihelkonna kandis siiani legende. Et kuidas üks kunstnik oli elanud Vilsandil ja mis ta seal kõik teinud. Ja kuidas maalinud. Seda muidugi teatakse, et ta ka luuletas, aga huvitaval kombel on see kuidagi vähemoluline. Kui maalimine.



Samas ollakse ka veidi tähtsad ja uhked – näe, selline mees oli kord meil! Nagu ollakse uhked kõikide loovnatuuride üle, kes sel väiksel saarel on leidnud endale kas ajutise või alalise pesa. Sest Vilsandi – see on meie koht. Mis sest, et natuke liiga keset merd. Omal ajal ei olnud just igapäevane käimiskoht. Ega praegugi… Kui just vapralt üle Käki ei asuta end minema, kes seda paati jõuab passida.



Sel kevadel trükivalgust näinud Aleksander Suumani “Et valgusest vestelda”, luulet 1957–2003, on luuleline biograafia. “Olen ikka tema luuleraamatutes näinud ühtlasi elujutustust, näinud seal taga teekonda ja lugu,” kirjutab Tõnu Õnnepalu raamatu järelsõnas, mis esseistlikus laadis lahkab Suumani Sassi loojanatuuri.



Luuletused kogusse on valitud just selle põhimõttega – et anda edasi teekonda. Samas ütleb Õnnepalu ise, et Suumani Sass oli kohe kohal, ta pole teel olnudki. Aga kohalolemine ei välista teelolemist. Sest aeg liigub ju ikka. Kui see on ka ainus parameeter, mille järgi liikumist mõõta.



Raamatusse on koondatud luuletused kogude järgi. Aga mitte ainult. Neist kogudest on siiski saanud teosesse valik, mis nii- või naapidi näitab sedasama teekonda – rada inimeseks olemiseks. Dokumentideks ja viitadeks luuletused. Suumani Sass kirjutas ju üles elu, mida ta koges – juhtumeid, inimesi, loodust. Mõned asjad tunduvad kuidagi fantastilisemad kui teised, ometi on ta ise öelnud, et fantaasial tema luules kohta ei ole.



Täiesti selgelt saab eristada mitmeid elu- ja loomeperioode – aeg enne Vilsandit, aeg pärast Vilsandit. Ning Vilsandi-aeg. Sest viimasest on sündinud Suumani Sassi tähtteos “Meil siin Hüperboreas”. Kirjutamislaadilt jääb ta nende kahe aja vahele – äärmine viimistletus on neis mõlemas, aga varasem püüab tabada klassikalist luulelaadi enam kui hilisem. Hilisemas luules lööb ta klassikalisele justkui käega – aga leiutab graafilisi jooni, paneb sõnad piltideks.



Voolib neist torbikuid, linde, tõstekange… laseb neil voolata läbi sõrmede.

Hüperborea-luule on täis loodust, rahu, ajatust, mõtisklusi, aga ka mõtteuiteid, mis nii mõnelgi korral tunduvad eriti värsked. Kui lisada tekstidele näpuotsatäis nalja ja naeru, muutuvad need otsekui võluväel ajatuks. Väikesed tegemised muutuvad suureks, suured aga on kogu aeg suured – elus olemine ja selle kogemine on nii võimatult suur, et seda ongi raske sõnadesse panna. Sass püüdis. Ja läbi kujundipiltide maalis ta vaikuseks tardunud aega. Mõtteid, mis vaevu mahtusid kadakate alla, laineid, mis noolisid aplalt adruvalle, pilvelambaid, kes tulid akna taha määgima…



Sest Sassi luuletused on kõik pildid. Või pildid piltide sees. Piltjutustused, portreed, maastikumaalid, vinjetid, graafilised lehed, akvarellid… Nad paigutuvad nii mõneski mõttes kirjanduse ja kunsti vahelisele hämaralale, olles niimoodi üsnagi harukordsed. Fakt on see, et kui kirjutada, siis kirjutada nii, et see, mis seal sees, muutub elusaks, ja eriti hästi on siis, kui tekst saab elusamaks kui elu ise.



Raamatu maht on mõneti hirmuäratav ja aukartusttekitav – üle viiesaja lehekülje. Lisaks luulelisele biograafiale sisaldab ta maininud Tõnu Õnnepalu esseed Suumani Sassi elust ja olust, aga ka intervjuud aastast 1980.



Alajaotusi ehivad maalipildid, mis võiksid edasi anda kogu temaatikat. Tonaalsust, tunnetust. Siiski, et sellest aru saada, tuleb kogusid lugeda mitte niivõrd sirvides, kuivõrd otsast alustades. Ning püüdes hoida tempot. Muidugi, diagonaalis lugemisel on oma võlu, sirvimisel samuti, aga kui tahta saada kätte seda, mida koostaja Tõnu Õnnepalu on tahtnud edasi anda, siis raamatu kaanest kaaneni läbilugemine peaks andma selle pildi kätte. Luulet on aga raske niimoodi lugeda, kui tegu ei ole just hajusa tekstiga, mis vaid mööndustega pretendeerib luule nimele.



Sass Suumani luuletused on kõik… hoolimata sellest, et võivad jätta lohaka mulje, eriti lõpupoole, selgelt läbi mõeldud tekstiga. Iga sõna on paigas. Nihutada seda ei saa. Niisiis, ei ole päris lihtne lugemine, aga kogemus tasub ennast ära.



Kui rääkida tehnilisest teostusest – ei oska midagi ette heita. Pigem kiita. Selge, lakooniline, arusaadav, ilus… Selline, milline peakski üks korralik koguteos olema. Saarlase moodi – kena asi.

