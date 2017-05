Kultuur

Lihtne “Metsmildeberg” Kuressaare linnuses

Teisipäev, 30. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Teisipäev, 30. mai 2017. Täna kell 16 avatakse Kuressaare linnuse keldrisaalis kunstnikepaari Piret ja Jüri Mildebergi näitus “Metsmildeberg”.



Jüri Mildeberg: “See on üks lihtne lugu, peaasjalikult saarepuust, aga ka vahtrast, kasest ja kastanist. Tükati on selles loos ka pronksi ja rauda ja ilusaid klaassilmi. Tegelasteks on meie tuttavad ja armsad kaasteelised ja sõbrad. Noh, mõni ehk nii armas ja sõber ei olegi, aga kaasteeline ikka.”



Piret Mildeberg (s 1957) on vabakutseline kunstnik ning tema tööd asuvad Eesti Rahvusraamatukogu kunstikogus, Eesti Lastekirjanduse Keskuse illustratsioonikogus, paljudes erakogudes Eestis, Soomes, Rootsis, Taanis, Kreekas, Mauritiusel ja mujal maailmas. Illustreerinud üle 40 raamatu, kujundanud plakateid, postkaarte, pakendeid ja logosid.



Jüri Mildebrg (s 1965) on vabakutseline illustraator, maalija ja graafik. Ta on illustreerinud lasteraamatuid, teinud koostööd paljude ajakirjadega, loonud ERR vaheklipid (2005), maalinud Eesti Lastekirjanduse Keskuse saali aknaluugid (2008), teinud eksliibriseid jpm.



Tema tööd asuvad Eesti Rahvusraamatukogu kunstikogus, Eesti Lastekirjanduse Keskuse illustratsioonikogus ning erakogudes Eestis ja kõikjal mujal maailmas.

Näitus jääb avatuks 27. juunini.



MM Jüri Mildeberg: “See on üks lihtne lugu, peaasjalikult saarepuust, aga ka vahtrast, kasest ja kastanist. Tükati on selles loos ka pronksi ja rauda ja ilusaid klaassilmi. Tegelasteks on meie tuttavad ja armsad kaasteelised ja sõbrad. Noh, mõni ehk nii armas ja sõber ei olegi, aga kaasteeline ikka.”Piret Mildeberg (s 1957) on vabakutseline kunstnik ning tema tööd asuvad Eesti Rahvusraamatukogu kunstikogus, Eesti Lastekirjanduse Keskuse illustratsioonikogus, paljudes erakogudes Eestis, Soomes, Rootsis, Taanis, Kreekas, Mauritiusel ja mujal maailmas. Illustreerinud üle 40 raamatu, kujundanud plakateid, postkaarte, pakendeid ja logosid.Jüri Mildebrg (s 1965) on vabakutseline illustraator, maalija ja graafik. Ta on illustreerinud lasteraamatuid, teinud koostööd paljude ajakirjadega, loonud ERR vaheklipid (2005), maalinud Eesti Lastekirjanduse Keskuse saali aknaluugid (2008), teinud eksliibriseid jpm.Tema tööd asuvad Eesti Rahvusraamatukogu kunstikogus, Eesti Lastekirjanduse Keskuse illustratsioonikogus ning erakogudes Eestis ja kõikjal mujal maailmas.Näitus jääb avatuks 27. juunini.MM

Veel artikleid samast teemast »