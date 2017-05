Kultuur

Teatrikinos linastub uus osa “Kariibi mere piraatidest”

Teisipäev, 30. mai 2017.



Täna kell 18 linastub Kuressaare Linnateatri teatrikinos “Kariibi mere piraadid: Salazari kättemaks”.



Johnny Depp naaseb kinolinale legendaarse antikangelase Jack Sparrow’ rollis, tehes seda 2003. aastal alanud seiklussaaga viiendas filmis “Kariibi mere piraadid: Salazari kättemaks”.



Jack on suures ohus, sest Saatana Kolmnurgast on pääsenud põgenema tapvad viirastusmadrused, keda juhib halastamatu kapten Salazar (Javier Bardem).



Nende eesmärk on tappa kõik maailma meredel seilavad piraadid, eelkõige aga Jack Sparrow. Ainus lootus sellest saatusest pääsemiseks on müütiline Poseidoni kolmhark, mille leidmiseks loob Jack vastu tahtmist liidu kauni astronoomi Carina Smythi (Kaya Scodelario) ning Kuningliku laevastiku kangekaelse madruse Henryga (Brenton Thwaites).



Omal haledal pisikesel laeval Surev Kajakas asub Jack teele mitte ainult selleks, et katkestada teda viimastel aastatel vaevanud ebaõnnestumiste ahel, vaid ka selleks, et päästa oma elu kõige võimsama ja kurjema vastase käest, keda ta eales kohanud on.



