Külliki Järvila graafika pealinnas

Teisipäev, 30. mai 2017.



Autor: MM Teisipäev, 30. mai 2017. Saaremaa kunstniku graafikanäitus rõõmustab juuni lõpuni Tallinna kunstipublikut.



Eelmisel nädalal avas Tallinna vanalinnas Eesti tarbekunsti ja disainigalerii Kunstiaken graafikaaknal oma loomingu näituse Saaremaal elav ja tegutsev graafik Külliki Järvila.



Aknanäitusel tutvustab ta muinasjutulist sügavtrüki tehnikas valminud loomingut. Tallinnas sündinud Külliki Järvila on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafikuna, loonud peamiselt lito, kuivnõela ja metsotinto tehnikas graafikat ja üsna sageli on täiendanud oma töid akvarellmaaliga.



Näitustel on ta esinenud alates EK lõpetamisest. Lisaks vabagraafikale on Külliki Järvila teinud eksliibriseid ja võtnud osa kõigist Vilniuse Exlibrise biennaalidest alates 1987. aastast.



Kunstiaken on Tallinna vanalinnas just Eesti kunstnike loomingu esitlemisele ja müügile pühendunud galerii, kus kuue aasta jooksul on saanud keraamikud, tekstiilikunstnikud, naha- ja klaasikunstnikud ning ka graafikud pakkuda silmailu ja osturõõmu uute teoste ja tehnikatega.



Koostöös Eesti Vabagraafikute Ühendusega avanevad graafikaaknal aina uued Eesti graafikuid ja nende uut loomingut tutvustavad näitused ühel galerii suurtest akendest Vene tänaval. Galerii asub Vene ja Munga tänava nurgal, Peeter-Pauli kiriku kõrval ühes Tallinna vanimas, dominiiklaste kvartalis.



Galerii on oma nime saanud erakordselt suurte akende ning paksudest müüridest tulenevate aknapalede ja aknalaudade järgi.



Näitus jääb avatuks juuni lõpuni.



