Kultuur

Päikseline sünnipäevakontsert

Teisipäev, 23. mai 2017.



Autor: MM Teisipäev, 23. mai 2017. Päikseline päev Muhu Muusikatalus tegi ilusast sündmusest tõelise sündmuse. Villu Veski lapselaps, 6aastane Karoli. FOTO: Priit Rauniste Laupäeval toimus Muhu muusikatalus 1. sünnipäevakontsert. Lavale astusid Ivo Linna, Nele-Liis Vaiksoo ja Olav Ehala ansambel.



„Muhu Muusikatalu tänab suurepärast publikut ja artiste, kes tulid ja lõid tõelise sündmuse. Kaasa aitas muidugi ka lausa fantastiline päikesepaisteline ilm,“ sõnas Villu Veski sotsiaalmeedia vahendusel.



Muhu Muusikatalu on 2017. aastal 21. korda toimuva Muhu tulevikumuusikafestivali Juu Jääb kodu. Lisaks toimuvad festivali kontserdid ka Kuressaares ja Muhu Katariina kirikus.



Festivali tänavused peaesinejad on ansambel Tortured Soul New Yorgist ja

Mark de Clive-Lowe Los Angelesest. Mõlemad artistid, olles küll erinevad oma muusikastiili poolest, on maailma festivalilavadel oodatuimad külalised, pakkudes publikule alati midagi uut, unustamatu elamuse oma lavalise meisterlikkuse ja energiaga.

